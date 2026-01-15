16億銀彈保醫護！春節加成獎勵8成歸個人 除夕至初三加成1倍（示意圖/本報資料照）

去年冬天，台灣面臨前所未見的急診壅塞。面對即將到來的農曆新年，健保署今宣布推動「春節加成獎勵方案」，挹注16億元，提供醫院、西醫診所、藥局診察費、藥事服務費的加成，而急診住院，除了診察費、藥事服務費，護理費也有加成。相關加成最高100％，獎勵金須分配8成以上給相關人員，由醫院統籌分配。

健保署長陳亮妤指出，為避免病患壅塞在醫院，健保署推動加成方案，提供醫院、診所、藥局的加成。此次加成比率，是根據去年春節的開診率決定，在最少人開診的除夕到初三，提供診察費、藥事服務費100％的加成；初四、初五，提供50％加成；小年夜前夕、小年夜、初六，則加成30％。

急診住院方面，除了診察費、藥事服務費，護理費也有加成，連續9天的連假，這3項費用都能加成100％。健保署此次共挹注16億元，並要求獎勵金須分配8成以上給相關人員。陳亮妤說，相關人員並不限於醫師、藥師、護理師，春節期間服務的人員很多，還有行政人員、清潔人員、醫檢師等，會由醫院統籌分配。

衛福部今舉辦115年春節醫療量能整備、民眾安心就醫宣導記者會。圖為健保署長陳亮妤、衛福部次長莊人祥、疾管署長羅一鈞。（林周義攝）

春節9天連假期間，除了除夕、初五，其他7天假日輕急症中心（UCC），民眾可在「健保快易通」APP上查詢開診資料。陳亮妤說，去年11月上路時，UCC一天最低服務255人，12月平均則是400出頭，有稍微上升。12月看的1700人當中，呼吸道症狀占41.5％、傷口處理占12％、腸胃道11％、小兒5％。上路半年後，健保署將盤點成效。

為協助病人分流，健保署去年推動門診靜脈抗生素治療（OPAT），以台大醫院為例，動OPAT後，單月占床率減少了17％之多。為因應春節需求，陳亮妤也宣布，2月期間的治療計畫上限將從5天增加至7天。春節期間，論次包裹點數的人事費用，也將加成100％。

