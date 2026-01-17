16兆納稅錢送美國？名醫砸近千萬「向館長、藍委」宣戰

政治中心／張予柔報導



美國宣布對台關稅調降至15%、且不採疊加計算，被視為有助台灣出口競爭力的好消息，不過相關政策卻在國內引發激烈爭論。部分政治人物與網紅接連質疑，指稱關稅調降的「代價」是台灣將對美國投資高達5,000億美元（約新台幣16兆元），甚至形容為全民買單的巨額支出。相關說法迅速在社群平台發酵，名醫杜承哲更發文嗆聲。





連賢明指出，對美投資5,000億美元並非政府直接出資，而是企業投資與信用擔保並行，且台日韓方案性質不同，無法一概而論。（示意圖／民視新聞網）

針對「對美投資5,000億美元」的說法，中華經濟研究院院長連賢明說明，台灣、日本、南韓此次與美方談定的關稅皆為15%，三國也確實各自提出對美投資或合作方案，但內容與外界不一樣。他指出，台灣並非承諾由政府直接砸下5,000億美元，而是由規劃約2,500億美元的廠商投資，另有約2,500億美元屬於政府信用擔保機制；相較之下，日本投資規模為5,500億美元，南韓則以3,500億美元投資搭配1,500億美元協助美國造船產業，性質各有不同，不能相互比較。





杜承哲強調，對美投資中的「信用保證」並非直接動用納稅錢，企業投資也與政府財政無關，批評部分人士刻意混淆概念。（圖／翻攝自杜承哲臉書）

相關說法也引起醫界關注，名醫杜承哲在社群平台發文，點名批評牛煦庭、吳宗憲、館長將投資結構簡化為「16兆元納稅錢送美國」，直言這樣的論述並不符合事實。他指出，所謂的「信用保證」並非政府一次性掏錢，而是風險準備金制度，實際動用比例僅約1%至3%；至於另一半的2,500億美元，則是「企業實質投資規劃」，並未涉及政府財政支出。他強調，刻意混淆概念，只會破壞台灣社會的信任。

杜承哲公開下戰帖，直言若能證明對美投資5,000億美元全來自納稅錢，願賣出近千萬資產，否則質疑者須捐50萬元給偏鄉學校，引發網友熱議。（圖／翻攝自杜承哲臉書）

對於謠言持續擴散，杜承哲更公開「下戰帖」，表示若有人能證明5,000億美元全部來自「納稅錢」，他願意出售帳戶內近千萬元資產任由對方處置；反之，若無法證明，質疑者則須捐出50萬元給偏鄉學校。他直言，之所以願意以高額賭注回應，是因為看不下去具有影響力的人物在公共議題上散布不實訊息，破壞社會對政策討論的基本信任，「這是最糟糕的示範，歪風必須被遏止」，最後補上一句，「有人敢接嗎？」。相關發言曝光後，引發網友熱烈討論，「杜醫師愛台灣，也很會投資」、「杜醫師帥翻了」、「果然是戰神」。

