16台人吃5披薩遭公審 義大利老闆才道歉又搞事！爆粗口飆1星網友

義大利披薩店老闆帕齊尼嘲諷台灣遊客16人只點5個披薩。（圖／翻攝畫面）

義大利蒙特卡丁尼市一家名為「瘋子披薩」（Pizzadal Pazzo）的老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini），日前拍攝影片嘲諷16名台灣遊客僅點5份披薩，期間多次使用粗俗字眼與戲謔語氣，甚至辱罵「那些該死的中國人」等語，遭台義兩國網友炎上。沒想到，帕齊尼才剛拍片道歉，又被抓包用髒話怒飆留下負評的網友。

台灣網友今天（17日）發現，有人在「瘋子披薩」的評論留下1星負評，並以英文寫下「這真的只是文化差異。很多人習慣『共享披薩』的美國風格，或許沒有意識到，這在義大利有所不同」。沒想到，老闆隨後同樣以英文嗆聲，怒飆髒話「fxxk u」。目前，「瘋子披薩」在Google地圖上的商家檔案已消失，疑似遭刪除。

另一方面，帕齊尼拍下客人的樣貌，並在未經同意的情況下PO網公審，此舉恐有侵犯個資之嫌，依照歐盟《通用資料保護規則》（GDPR），最高可處2000萬歐元（約新台幣7.2億元）罰款。

回顧事發經過，帕齊尼當時在店內拍攝影片，期間以不雅字眼提及「那些該死的中國人」，並走向台灣遊客詢問國籍。遊客不明內情下報出「Taiwan」，並開心比讚，絲毫不知自己已成為網路公審素材。

影片曝光後掀起熱議，不僅引發台灣人公憤，就連義大利同胞也不挺。老闆隨後關閉IG帳號並二度拍片道歉，甚至高喊「我愛台灣」，試圖平息外界怒火。蒙特卡丁尼市長德羅索指出，帕齊尼為博取流量，所採手法「極其錯誤」，並重申當地以觀光聞名，尊重與歡迎世界各地旅客是該市一貫立場，「侮辱遊客並非我們的待客之道」。

