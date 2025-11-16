16台人吃5披薩遭公審！義市長發聲：將與台灣代表會談

國際中心／楊佩怡報導

日前一群台灣遊客前往義大利遊玩，在一間披薩店享用晚餐時，16人共點了5個披薩，該店老闆疑似因覺得「點太少」，因此拍成影片並發佈到網路上公審。影片曝光後引發台灣網友，湧入該店家的Google評論留負評，披薩店老闆最終將當事影片下架，更拍片道歉；然而他卻在道歉影片中大喊「我愛中國、我愛台灣」，再次引起網友不滿。對此，該店所在地的市長德羅索（Claudio Del Rosso）緊急出面道歉，並表示下週將邀請台灣駐義外交代表會晤，重申該市的好客精神。

16名台灣遊客在義大利披薩店點了5個披薩，遭到老闆PO網並嘲諷。（圖／翻攝自小紅書）

義大利蒙特卡丁尼市的披薩店（Pizza dal Pazzo）老闆，因嘲諷台灣遊客遭網友撻伐，此事從原本的小糾紛，演變成國與國之間的爭議。對此，蒙特卡丁尼市的市長德羅索特別在臉書發布道歉聲明。德羅索指出，影片中的老闆在當地十分有名，他是位在任何情況下，和任何人都能開玩笑的人。德羅索堅信老闆絕無意冒犯任何人，對方可能只是想在社群上吸引流量，「但他絕不是一個壞人或種族主義者」。

該披薩店所在的城市市長親自出面道歉，並承諾將邀請台灣的外交代表進行會晤。（圖／翻攝自臉書@Claudio del Rosso ）

同時，德羅索指出蒙特卡丁尼市一直以來都是一座旅遊城市，非常歡迎來自世界各地的遊客，並將繼續以熱情、好客精神來迎接遊客。他強調這起事件不代表整座城市，也不代表生活在這片土地上的市民，老闆為自己錯誤的行為，付出了代價，並用盡一切方式致歉。最後，作為市長的德羅索強調，「我將於週一邀請此次事件中相關國家的外交代表進行會晤，並向他們重申我們熱情好客的精神」。

披薩店老闆遭炎上，卻在道歉影片中高喊「我愛中國、我愛台灣」，再次引起台網不滿。（圖／翻攝自Patrizio Pazzini 臉書）

回顧整起事件，Pizza dal Pazzo老闆拿著手機走出廚房，開始拍攝店裡擁有亞洲面孔的一群客人。而這群客人疑似聽不懂義大利語，以為老闆在問從哪裡來，其中一名男客人回答「Taiwan」，台灣遊客們還露出燦笑，比出「讚、Ya」的手勢，殊不知老闆是在影片中出言羞辱：「台灣滾吧，太棒了，台灣、台灣，他們連英文都聽不懂」。爭議爆發後，老闆緊急拍影片道歉，他表示要向所有中國人與台灣人道歉，並在結尾大喊「我愛中國、我愛台灣」，老闆還稱自己去過中國和台灣，「那裡的一切都非常美麗，你們真的是非常特別的人民！」。沒想到道歉影片再度讓網友罵翻，認為他連道歉對象的國籍都能搞錯，分明是在假道歉。









原文出處：16台人吃5披薩遭義老闆公審！市長幫緩頰「無意冒犯」發聲喊：將與台灣代表會談

