「16台人吃5披薩」遭公審 同團曝真相：老闆同意！

義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」，疑似不滿店裡台灣16名觀光客只點了5份披薩，竟拍影片公審。影片曝光後，台灣網友湧入該店家的Google評論區猛灌負評，對此老闆14日PO出道歉片。網紅部落客「阿嬌哥的享樂生活」發文表示自己也是同團，還原過程，指出「店家同意少點餐」。





台客遊義「16人吃5披薩」遭嘲諷公審 她同團「還原真相」：老闆同意少點！

義大利披薩店老闆不滿16名台灣觀光客只點5份披薩，直接拿手機拍影片開始嘲諷。（圖／翻攝自PTT）

日前台人赴義大利觀光，光顧當地某間披薩店，16人點了5份披薩。老闆疑似不滿，拍片公審、出言嘲諷。事後該影片湧入大量負評，店家Google評論也被灌爆，老闆也拍片道歉，表示要向所有中國人與台灣人道歉，並在結尾大喊「我愛中國、我愛台灣」，希望能平息大家的怒火。

台客遊義「16人吃5披薩」遭嘲諷公審 她同團「還原真相」：老闆同意少點！

披薩店老闆遭炎上，事後道歉高喊「我愛中國、我愛台灣」。（圖／翻攝自Patrizio Pazzini 臉書）

臉書粉專「阿嬌哥的享樂生活」昨（15日）發文表示「這麼巧！我就在這一團」，她解釋事發前整團因為塞車，抵達下榻飯店時，已超過晚上8點。因此，導遊帶著較年長的團員先行到飯店附近用餐。不過受時差影響，長輩食慾不佳，所以13人共點了多杯飲料、酒和5個披薩。她強調「導遊說有先詢問過店家，說明時間晚了老人家吃不下，可不可以點少一點，當時店家也同意」，而老闆全程笑顏以義大利語交談，語言不通讓台人誤以為是熱情歡迎，沒想到竟是直播開罵。

事發後，一整天團員電話被打爆，幾乎全台灣都知道他們正在義大利旅遊。她補充說明自己雖然不在現場，但她與其他團員因先查看過網路評價，發現該店爭議不少，便轉往離飯店較遠但評價佳的餐廳用餐。她分享用餐體驗相當愉快、滿意，內容為「一人一份餐＋一杯酒」，餐廳還熱情招待飯後甜點，讓她直呼「飽到並軌」。

