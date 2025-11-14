16台客吃5披薩在義大利被公審！ 在台義國主廚揭內幕：「店家覺得困擾」

生活中心／綜合報導

義大利「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日不滿店內遠道而來的16位台灣觀光客只點5份披薩，直接拍片大聲用義大利語謾罵，許多台灣顧客聽不懂，還笑著向鏡頭打招呼，甚至比讚表示好吃。老闆將影片PO到店家IG上後，立刻引發許多台灣網友批評。對此，在台義大利主廚FrancescoPinto今（14日）受訪揭兩國飲食「文化差異」。

台灣遊客不知道老闆拍片諷刺他們，還開心比讚和YA手勢回應，並報出自己來自「台灣」。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG）

根據《東森新聞》報導，在台義大利主廚FrancescoPinto受訪表示：「在披薩的文化中這個是這樣，你去餐廳一個人就是要點一個披薩。」這家義大利店在當地算是較傳統的店家，其他社群上的貼文確實能看見，這間餐廳在餐桌上客人的餐點都是一人一份披薩。FrancescoPinto還表示：「如果你不想吃太多，你可以點至少一道菜，還有喝的東西，通常是可以接受的，儘管有些人喜歡更貴的餐館，但如果你只點一道菜，他們會覺得有點困擾。」

義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅的一間披薩店老闆拍影片，當面嘲諷公審台灣觀光客，畫面中，可見老闆用義大利語表示：「親愛的，這裡簡直瘋了，我們這裡有16個中國人和日本人。幾個披薩？來，幾個披薩？幾個披薩？5個，16個人5個披薩，我給你們看看。」老闆接著爆粗口表示：「那些該死的中國人，要我給你們看嗎？是的！我給你們看。嗨！你從哪裡來？當然是中國！中國！」對此，許多台灣遊客不知道老闆在拍影片諷刺他們，還開心比讚和YA的手勢回應，並報出自己其實是來自「台灣」。

