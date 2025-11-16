16台客吃5披薩被羞辱！義市長出面急滅火：將與台灣代表會談解決

國際中心／林昀萱報導

義大利披薩老闆怒嗆16名台灣顧客引發網友出征，市長出面滅火。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG）

近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店pizza dal pazzo用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審， 台灣遊客不知情地遭羞辱，還一起比讚合照。影片曝光立刻引起台灣網友出征撻伐，雖然披薩店老闆緊急道歉仍難以補救，驚動該市市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰，表示近日將和台灣代表會面解決。

義大利「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）因台灣旅客16人只點了5份披薩、3杯啤酒拍片公審，甚至情緒激動怒嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片曝光後引起台灣網友公憤，紛紛至披薩店Google評論留下一星負評。帕齊尼也於當地時間14日晚間PO出道歉文章及影片，表示「要向所有中國人及台灣人道歉」，稱他深愛著中國和台灣的人民，「你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！」

16位台灣遊客吃5披薩遭公審，義大利披薩店老闆道歉。（圖／翻攝自Patrizio Pazzini臉書）

據《義大利國家報》報導，帕齊尼是前義甲足球員強保羅帕齊尼（Giampaolo Pazzini）的哥哥，在當地相當活躍。這起事件驚動披薩店所在地、蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰，他表示，市中幾乎每個人都認識帕齊尼，知道他是一個什麼場合、對誰都能開玩笑的人，表示他相信披薩店老闆帕齊尼並非有意冒犯，只是想藉此博取更多人按讚，只是採取了非常錯誤的做法。德羅索強調，此事件不代表蒙特卡丁尼市，也不代表市民。作為市長，他將邀請台灣駐義代表會談化解爭端。

