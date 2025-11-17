16台灣人點5份「竟遭公審」！義大利披薩老闆急致歉 外交部回應了

即時中心／黃于庭報導

世界各國風俗民情本就不同，相較於歐洲人喜歡「1人1份」，台灣人用餐時更偏愛「共食」。近日有16名台灣人赴義大利旅遊，全團僅點5份披薩、3杯啤酒，卻遭老闆拍片公審，甚至以義大利文怒嗆「台灣滾吧」。影片一曝光，大批網友隨即灌爆該貼文；老闆事後則拍片道歉，並表示自己「愛著中國人、台灣人」。針對此風波，外交部今（17）日也表達關切。

回顧整起事件，披薩店老闆以義大利文公審台灣人，還將畫面PO上網，隨即遭大批網友出征，事後老闆下架該影片，並發布道歉表示自己「愛著中國人和台灣人」，他們都是神奇的人民。不僅如此，當地市長也幫老闆緩頰，說他無意冒犯，僅是博取關注用錯了方法。

對此，外交部表示，該名店長已針對其個人行為公開道歉，義大利蒙特卡丁尼市長也於官方社群平台發布聲明，該市一向秉持友善精神待客，市長近日並將邀晤外國代表，重申當地好客傳統。

另據我國駐義大利代表處表示，蒙特卡丁尼市政府已與該處聯繫，外交部就該處與義大利各界的互動，表示歡迎。

外交部強調，台灣與義大利在文化、經貿與教育等領域一直保持良好互動，義大利也是台灣民眾喜愛，且造訪頻繁的歐洲旅遊目的地之一。外交部鼓勵雙方深化實質交流，增進彼此相互瞭解，並已責成我駐處持續確保旅外國人的權益與尊嚴，獲得適切關懷與保障。

