16台灣遊客點5披薩被罵！義大利人喊「心痛」轟：不能代表義大利
國際中心／黃韻璇報導
近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審，影片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA手勢。老闆最後甚至情緒激動怒嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片曝光後，立刻引發許多台灣網友出征批評，事後披薩店老闆PO出道歉影片，就有一名在台灣生活5年的義大利人表示，看到新聞後有點心痛，並點出披薩店老闆的關鍵錯誤。
影片曝光後遭台灣網友出征，事後這段影片被下架，「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini），於當地時間14日晚間PO出道歉文章及影片，表示「要向所有中國人及台灣人道歉」，稱他深愛著中國和台灣的人民，「你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！」
在台灣生活5年的義大利人林凱恩在Threads發文指出，看到台灣旅客被義大利老闆罵的影片時，其實有點心痛，他向台灣朋友解釋，「這真的是少數案例，大部分義大利人都很友善，也非常歡迎台灣旅客來義大利玩、來吃我們的美食」。
林凱恩也坦言，的確在義大利的飲食文化裡，「一人吃完一整個披薩」是非常正常的習慣，義大利人比較少把披薩分享吃。但他強調，自己也完全理解，對非義大利人來說，這種文化差異本來就不容易知道，所以分享披薩完全不奇怪，義大利老闆卻做出那麼強烈又負面的反應，這真的不應該。
林凱恩表示，在義大利尤其是觀光區，很多餐廳為了避免誤會都會提前跟客人說明「本店的低消或點餐規定」，而這位披薩店老闆卻沒有清楚告知規則，反而把責任推向客人，林凱恩提到，有句話在義大利餐飲業很有名：「il cliente ha sempre ragione（客人永遠是對的）」。
林凱恩怒轟，「公開錄影、羞辱客人，這種行為完全不符合我們的專業，也不能代表義大利」。最後他喊話，「希望台灣朋友不要因為這個小小的事件就對義大利失去興趣，我可以保證，真正的大部分義大利人都很熱情、很友善，也真心歡迎台灣旅客的」。
