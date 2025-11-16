16台遊客點5披薩被公審 名醫：不認為台灣朋友有錯

義大利一間披薩店日前有16名台灣旅客光顧，不過老闆卻因為不滿這麼多人只點5個披薩，當場拍影片開酸，事後老闆發聲道歉。名醫姜冠宇評論此事，表示「我不認為這些台灣朋友有錯」。

義大利披薩店老闆不滿顧客點太少，直接發影片開嗆。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG）

姜冠宇昨（15日）在臉書粉專發文表示，其實點披薩低於店家低消預期，老闆如果真的沒有發自內心的歧視，那應該在第一時間與顧客溝通，希望提升一下消費內容，畢竟顧客有沒有對人不禮貌、耍性子，是真的不知情，但那位義大利老闆選擇第一時間就公審，這並不是正常店家會做的事，姜冠宇甚至直言：「那就是他的價值觀，他的認知行為，後面有道歉都是假的，是我，我絕對不接受而且會對親朋好友說永遠避開這一家用力講、拼命講、極力在朋友圈宣傳」。

廣告 廣告

披薩店老闆道歉。（圖／翻攝自臉書）

姜冠宇指出，東方人的胃口並非西方人這麼大，且西方人從小習慣吃起司類食物，但東方人卻不同，「體質是吃米飯來的」，因此只要脂肪類食物一入胃就會更快飽，也可能奶製食物吃多還會脹氣不舒服，姜冠宇也透露：「像我就是吃披薩就是吃兩片配個可樂就會飽的，所以我不認為這些台灣朋友有錯」。

文末，姜冠宇表示「要做旅客服務，就一定會遇上國際文化差異，人家也沒有表達出完全不溝通、放任自己情緒，沒有容納國際文化上的差異就攻擊，這是本來就不適合服務國際旅客的店家，我們永遠記住避開它就好，對自己要有自信！」

延伸閱讀

普發一萬17日開放ATM領現 郵局主動協助強化動線

列管芬普尼毒蛋仍流入市面！彰化動防所：檢調偵辦中

東北季風增強！好天氣只到11/16 下週氣溫下探15度