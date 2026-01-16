16名沖繩少年闖入空屋！發現逾1億日圓 取走現金買毒下場曝

那霸地方檢察廳大樓。（圖／翻攝自那霸地方檢察廳官網）

日本沖繩縣多名國、高中生在去年5至7月非法闖入1棟空屋，並發現內部存放超過1億日圓（約合新台幣2,000萬元）現金，眾人取走部分現金後被指控構成侵入住居與竊盜罪。對此，那霸地方檢察廳完成調查後，將16名涉案少年書面送檢，並於同年12月25日移送那霸家庭裁判所，目前尚未作出處分。

據《琉球新報》14日對相關人員的訪談顯示，日本沖繩縣警方指出，多名少年在去年5月至7月期間，非法闖入縣內1棟空屋，並發現超過1億日圓的現金，隨後更將部分現金取走，以購買「喪屍煙彈」等毒品。

那霸地方檢察廳對此已就涉嫌侵入住居與竊盜等罪名，將遭到書面送檢的16名國、高中生，送交那霸家庭裁判所。根據對檢方的採訪，此一情況已於15日獲得確認。少年案件送交家庭裁判所的日期為同年12月25日。

家庭裁判所表示，目前針對任何1名少年，尚未作出最終處分決定。沖繩縣警則指出，警方已於同年11月中旬完成相關少年的書面送檢程序。

