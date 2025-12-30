16噸毒蔬果遭銷毀！北市驚爆「100件農藥超標」，冬季常見菜幾乎全上榜

台北市市場處114年11月監測批發市場蔬果農藥殘留結果，共計抽驗1,344件蔬果產品，其中有100件不符合規定。主要不合格品項包括辣椒、百香果及芥藍菜等，這些不符規定的貨品已完成攔截及報廢，銷毀重量高達16,188公斤。市場處表示，本次抽驗特別針對高風險農產品進行加強，以確保民眾食用生鮮蔬果的安全。

冬季常見蔬果幾乎全上榜

這100件農藥殘留超標蔬果，還包括大蒜、黃金果、芥菜、椪柑、雜柑、珍珠柑、柿子、菜豆、敏豆、毛豆、豌豆、小番茄、葡萄、香茅、球莖甘藍、紅鳳菜、甜椒、絲瓜、青江白菜、小白菜、油菜、菠菜、甘藷葉、皇宮菜、蕹菜、萵苣菜、蕨菜、九層塔、芫荽、紅龍果、蓮霧、花椰菜、苦瓜、芹菜、黃秋葵、茄子、蘿蔔、青花苔、韭菜、茼蒿等。都已完成銷毀。

廣告 廣告

看更多：紅鳳菜是你的菜嗎？專家破解「蔬菜密碼」長壽菜這樣挑！

當季茼蒿建議選有機或產銷認證

市場處表示，茼蒿是12月的當季蔬菜，鮮甜清香，常見有大葉與小葉兩種。挑選時以色澤鮮綠、葉片完整飽滿、表面略帶粉質感為佳。清洗則建議選購有產銷履歷或有機驗證的茼蒿，用流動清水輕洗、浸泡約10分鐘後再沖洗，避免用力過大傷到葉片。茼蒿無論熱炒或入鍋都十分合適，能為寒冷冬日增添清香與暖意。

看更多：「1平民蔬菜」竟能防肺癌！它多酚含量第1名 有效清除體內自由基

台北農產公司每日抽驗

台北市第一、二果菜批發市場是由市府委託台北農產公司經營管理。為維護民眾食用生鮮蔬果的安全，該公司每日對進場拍賣的果菜進行農藥殘留抽驗，並於拍賣前完成檢驗判定。若抽驗結果不合格，台北農產公司會立即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號的同品項蔬果拍賣，直到取樣檢驗合格後才能恢復拍賣。如檢驗仍不合格，則會報廢銷毀，並依相關規定停止該供應人的供應資格。

市場處補助檢驗耗材提升檢驗量能

為加強把關農產品安全，市場處每年補助台北農產公司購買相關檢驗耗材，預計可提升檢驗量能至13,000件，有效防堵農藥超標農產品流入市面。此外，台北農產公司也針對不合格品項進行加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，同時副知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，以維護大台北地區的食品安全。

看更多：好諷刺！有機蘋果驗出農藥 進口商挨罰6～60萬

◎ 圖片來源／台北市市場處提供

◎ 資料來源／台北市市場處

更多健康2.0報導

早餐吃堅果配1物提升飽足感 克制嘴饞衝動！吃對油脂讓你瘦得更健康

營養師授「3招」義大利麵熱量直接砍半！減重也能放心吃麵

不痛不癢最危險！每10位女性有1人中招 50歲後別輕忽



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章