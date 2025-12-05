16坪1人2喵！家是一座屬於我和貓的島嶼

文、整理 電視部│圖片提供 逸喬室內設計

你是否也嚮往專屬自己的宜居空間呢？本案是位於新北板橋的16坪小宅，在平面配置上移除原始隔間，讓居住者和貓的生活動線自由穿梭！透過多變有趣的垂直與水平整合，點綴弧線的視覺造型，充分發揮創意，打造專屬女屋主和兩隻毛孩的夢想之家！



逸喬室內設計團隊根據女屋主和兩隻貓的需求來構思空間，將此案取名「貓嶼」，期待打造屋主和貓咪的專屬場域。設計之初，決定將原始兩房封閉格局重新調整，移除隔牆讓採光與視覺放大，書房和臥房則透過架高地板和玻璃拉門區隔，同時利用垂直空間規劃貓道，滿足兩隻毛孩跑跳玩耍，實現人貓共居的和諧生活。



女屋主希望能在玄關處設置一道拉門，界定貓咪明確的活動空間，設計團隊重新藉由移動衛浴的位置，讓出一段空間賦予收納櫃與端景檯，讓日常出入機能使用更加方便。而原始衛浴空間則向內退縮，剛好受限於管道間的位置，而決定採取日式飯店的方式，將廁所與淋浴區分離規劃。



為了在開放空間中界定機能，設計團隊運用弧形架高地板的巧思，暗示客廳與書桌辦公區的分界，並與天花板的弧形燈帶相互呼應，營造出和諧的整體感。



書房區除了辦公桌板和充足的收納，桌板下方還能打開收納折疊椅，使用上非常方便。此外，側邊的高櫃更整合了家務站，讓日常清潔用品能夠收納整齊，使用起來非常順手。臥房設計回歸單純睡眠需求，採用玻璃拉門，兼顧採光和空間感。床尾的衣櫃讓衣物能整齊收納，整體淺色系也讓睡覺時感覺很放鬆沉靜。



設計團隊考量到貓咪愛探索的特性，利用垂直空間打造貓道和跳台。像是書桌旁邊透過垂直跳台，讓貓咪可以跳上走道，將上部空間變成貓咪的遊戲場；臥房旁的貓道則以階梯造型打造，貓咪可以一路跑到天花板上玩耍，櫃體下方更設有連通口，若屋主需要獨立空間，只要關上櫃門就能避免貓咪進入臥房。



小宅也能跳脫傳統框架！讓1人2喵的生活空間獲得更多的空間感、採光與使用彈性！

