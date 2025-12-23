16屆兆豐銀行‧美利達彰化經典百K開放報名

▲「兆豐銀行‧美利達彰化經典百K」是車友心目中每年必騎，今年邁入第16屆，即日起開放報名。（資料圖／主辦單位提供）

[NOWnews今日新聞] 「兆豐銀行‧美利達彰化經典百K」是車友心目中每年必騎，年年吸引逾5萬人報名爭搶不到1/10名額。今年邁入第16屆，將於2026年4月11日於彰化高鐵站二號公園登場，活動路線全面升級，從田中高鐵站出發後，將不再進入員林、大村市區，而是首度騎行今年初剛通車的東彰北路，除了路幅更寬闊，路面品質佳，也減少活動對市區交通帶來的衝擊，今（23）日起開放報名。



連續第四年冠名贊助彰化經典百K的兆豐銀行，攜手美利逹一起透過支持大型自行車活動，以實際行動落實企業永續發展精神，將運動推廣與社會參與結合，鼓勵民眾培養健康、低碳的生活型態。同時也成為環境友善、活絡地方的重要力量。

彰化經典百K長期受到彰化縣、南投縣政府及在地田中鎮的大力支持。本屆活動路線規結合交通部觀光署參山國家風景區管理處，將八卦山脈豐富的自然景觀納入賽道體驗，諸如行經參山處轄區內的知名觀光景點「松柏嶺」，不僅提升整體騎乘挑戰層次，也讓車友在挑戰自我時，透過賽事串聯運動與旅遊能量，為地方創造永續的觀光價值。

詳細活動資訊請上美利達自行車網站(www.merida-bikes.com )，或網路搜尋「2026兆豐銀行‧美利達彰化經典百K」。活動洽詢服務專線：02-8772-1035(中華民國健康運動銀行促進協會)。報名網址：https://irunner.biji.co/2026merida

