16年中職生涯畫下句點！陳鏞基宣布季後引退 傳奇生涯進入倒數
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導
統一獅老將陳鏞基今（16）日正式宣布，將於本季結束後引退，高掛球衣，為自己長達16年的中職生涯畫下句點。統一獅球團也證實此事，表示相關引退規畫正與選手討論中。
陳鏞基於2004年1月旅美發展，被西雅圖水手發掘，曾在水手小聯盟體系一路升上3A，期間也待過奧克蘭運動家與匹茲堡海盜小聯盟體系。2010年底返台參加中職選秀，被統一獅以第1輪第1順位「狀元籤」選中，27歲才正式踏上中職舞台，卻一站就是16個賽季。
效力統一獅期間，陳鏞基三度隨隊奪下中職年度總冠軍（2011、2013、2020），不僅是球隊中線主力，更是更衣室精神領袖。目前他以136轟高居獅隊史全壘打王，新球季仍將持續出賽、堆高隊史紀錄；生涯累計1324支安打、735分打點，兩項數據皆排名隊史第2，僅次於高國慶。
陳鏞基在國際賽場同樣留下深刻身影，曾代表台灣出戰2001年亞洲青棒賽、2002年世界大學棒球錦標賽、2003與2005年世界盃棒球錦標賽、2004年雅典奧運、2006年首屆世界棒球經典賽與杜哈亞運、2010年廣州亞運，並在2013年經典賽締造單場4支長打的經典紀錄，獲大聯盟官方專文回顧。2017年世界棒球經典賽，則是他最後一次披上中華隊戰袍。
