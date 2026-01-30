16年來最嚴重！澳洲極限50度熱浪衝擊 專家警告：史上最致命天災

維多利亞州與南澳州本週氣溫狂飆至逼近攝氏 50 度，維州小鎮霍普頓（Hopetoun）更寫下 48.9 度的歷史新高。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 澳洲東南部近期遭受 16 年來最嚴重熱浪侵襲，維多利亞州與南澳州本週氣溫狂飆至逼近攝氏 50 度，維州小鎮霍普頓（Hopetoun）更寫下 48.9 度的歷史新高。極端高溫不僅讓電網崩潰、超過 10 萬戶斷電，更引發毀滅性野火。

據《CNN》報導，吉利布蘭德（Gellibrand）居民史密斯（Karlee Smith）為了保護自家農場，騎著四輪摩托車衝進草地火場，試圖引導羊群避開快速推進的烈焰。她的父親與兄弟則開著拖拉機，後掛水槽在火線奮戰。

混亂中，他們救出了一隻從焦黑叢林中爬出、驚嚇過度的公無尾熊。史密斯感嘆，雖無尾熊倖存並被釋放回安全林地，但他們 2,000 英畝的農場已有九成化為灰燼，無數牲畜在火海中喪生。

極端高溫不僅讓電網崩潰、超過 10 萬戶斷電，更引發毀滅性野火。居民稱，他們 2,000 英畝的農場已九成化為灰燼，無數牲畜在火海中喪生。 圖：翻攝自 X

根據澳洲氣象局數據，這場熱浪是 2008 年以來最猛烈的一次。墨爾本氣溫突破 45 度，而南澳與新南威爾斯州的部分地區氣溫更直逼 50 度的歷史紀錄。

高溫導致供電網超載，加上野火破壞基礎設施，一度造成逾 10 萬戶家庭無電可用，在沒有冷氣的情況下硬抗酷暑。霍普頓的酒店老闆麥庫洛（Steve Mccullough）決定敞開大門，讓買不起昂貴電費或家中斷電的居民進來乘涼。他甚至調整了菜單，減少員工在烤箱前的作業時間，並直言：「一旦超過 40 度，幾度的差別已經不重要了，就是該死的好熱。」

澳洲氣候理事會（Climate Council）顧問查爾斯沃斯（Kate Charlesworth）則指出，熱浪是澳洲最致命的天災。統計顯示，從 2016 年到 2019 年間，熱浪已奪走超過千條性命，其死亡人數比所有其他極端氣候事件（如氣旋、洪水）的總和還要多。

目前維多利亞州仍維持「災難狀態」，統計顯示，從 2016 年～2019 年間，熱浪已奪走超過千條性命。 圖：翻攝自 X@BOM_au

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）的研究更顯示，人為造成的氣候危機使這場熱浪發生的機率增加了五倍。科學家警告，當高溫結合高濕度，環境將趨近「人類生存極限」，人體將無法透過排汗調節體溫。

目前維多利亞州仍維持「災難狀態」，消防員正與至少五處火場搏鬥。在吉利布蘭德，野火不僅燒毀家園，更破壞了水處理廠，導致當地安全飲用水完全枯竭。居民比爾（Kyla Beale）回憶撤離時的情景仍心有餘悸，她帶著孩子與愛犬逃離，丈夫則留守家園，「看著丈夫被風暴與烈火威脅，真的令人恐懼。」

