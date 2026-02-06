16年前和Selina同時被燒傷！俞灝明毀容遭劇組拒絕 1句「那就不要臉了」蛻變重生

大陸男星俞灝明在紀錄片《因為是想寫成歌》中，首度談起2010年拍戲意外後的人生轉折。他坦言，臉部嚴重燒傷復出後，多次因「外貌問題」被劇組婉拒，甚至有人直接勸他別再演戲。面對現實打擊，他告訴自己：「那就不要臉了。」也因此下定決心，從原本的偶像路線轉向實力派。

2010年，他和Selina拍攝《我和春天有個約會》時，因為爆破師操作失誤，五個爆破點提前引爆，造成全身39%深度燒傷，臉部傷勢嚴重，嘴唇也因此變形。他歷經800多天植皮手術與復健，直到2012年才復出，但臉上的疤痕讓他屢次碰壁，偶像劇路線就此中斷，外界也出現不少針對外貌的負面聲音。

俞灝明在紀錄片中說，自己「想要臉，但不能再用過去那張臉，去爭現在想要的臉」，清楚知道已無法再走偶像角色，於是選擇主動嘗試反派與底層人物，把傷疤當成進入角色內心的入口。

2017年，他在《那年花開月正圓》中飾演杜明禮，刻意在疤痕處抹上污垢，設計僵硬的肢體動作，甚至拒絕父母探班，只為維持角色的陰鬱狀態。該角色讓他入圍了白玉蘭最佳男配角。之後他在《大明風華》中與梁冠華、王學圻對戲，在《八佰》裡冒著舊傷裂開的風險完成高強度動作場面，2026年新作《太平年》中詮釋憂鬱悲情角色，同樣受到關注。

胡歌曾公開力挺俞灝明，表示「從來都不是蛻變，你才是我的榜樣」。從因外貌受限，到重新找到表演方向，俞灝明一步步走出事故陰影，也讓觀眾看見他在演員路上的轉變。

