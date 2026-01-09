16年前花蓮公墓無名屍 她重啟比對清查133人最終鎖定8人讓他落葉歸根

【記者李光濱／花蓮報導】花蓮縣萬榮鄉紅葉村公墓16年前發現一具骨骸，警方雖比對疑似失蹤鄧男的親屬的DNA但因親屬關係較遠，仍無法確認身分以無名屍「身分不詳」結案。去年9月戶政人員辦理清查人口時發現高齡82歲的鄧男長年無健保卡使用紀錄，引發花蓮縣副局長高麗姬注意，她翻閱這樁無名屍案，清查鄧男133位6等親，鎖定8位男性親屬Y染色體，去年底比對結果出爐高度吻合，讓這具無名屍得以落葉歸根。

民國97年7月花蓮縣1名65歲患有智語能障礙的鄧姓男子，在一個平凡的日子裡走出家門後，便再也沒有回來。鄧男孑然一身，未婚且父母已歿，失蹤後僅由其外甥張先生四處奔走尋找。

廣告 廣告

儘管隔年警方於萬榮鄉紅葉村公墓附近尋獲一具骨骸，且地點與失蹤地具有高度地緣關係，警方採集了鄧男姊姊與外甥的檢體進行DNA比對，卻因親緣關係較遠，鑑定結果無法精準吻合，這具無名屍只能以「身分不詳」結案，這份無法確認的懸念，如同斷了線的風箏，成為鄧家家屬心中一懸16年的遺憾與牽掛。

原以為這樁舊案將隨著卷宗泛黃而石沉大海，沒想到在去年9月出現了轉機，花蓮縣萬榮鄉戶政事務所在辦理人口清查時，發現已高齡82歲的鄧男竟長年無健保卡使用紀錄，存歿狀態存疑。

這紙尋常的公文函請警方協查，卻觸發了花蓮縣警察局副局長高麗姬注意，憑藉昔日擔任鑑識中心主任的專業經驗，當她翻閱這起塵封16年的無名屍案時，敏銳地察覺到過往的DNA鑑定技術多以短串聯重複序列（STR）為主，對於遠親比對有其天花板。

然而今日的科學技術已能進行更深層的基因定序與男系親屬比對。高麗姬強調：「科學在進步，正義與真相不能缺席。當年的技術缺口，我們要用現代科技補齊，不能讓任何一個生命無聲無息地消逝。」隨即指示重啟舊案調查，並獲得花蓮縣警局局長陳百祿的高度重視與全力支持，展開跨單位專案清查。

這不僅是一場科學的挑戰，更是一場體力與耐心的馬拉松，警方成立專案小組開始了艱辛的族譜溯源工作。由於鄧男本身無子女，尋找檢體的過程異常艱辛，從鄧男的旁系血親逐一梳理，清查範圍擴及至「六親等」，這份清查名單最後多達133人。

且這些親屬早已開枝散葉，散居在台北、桃園、高雄及台東等地。專案小組成員不辭辛勞，透過電話聯繫、實地走訪，一一過濾這些親屬的現況。其中，許多遠親甚至早已不記得有鄧男這位「舅公」或「叔公」，必須耐心地解釋案情，喚起家屬的記憶。

經過專業篩選，警方鎖定了關鍵的「男系親屬」共8人，因為男系血緣中的Y染色體遺傳相對穩定，最能突破當年的鑑定困境。刑事警察大隊與鑑識科同仁展開了跨縣市的奔波，最終在台東縣海端鄉的一處偏遠部落，尋獲了鄧男的姪孫余先生，在聽聞警方為了16年前的一樁失蹤案奔波百里，深受感動，立即配合進行口腔棉棒採樣。這份得來不易的檢體，隨即被送往法務部法醫研究所進行DNA比對鑑定。

去年12月底，鑑定報告傳回花蓮縣警局，比對結果顯示高度吻合，確認當年在萬榮鄉發現的無名屍，正是失蹤長達16年的鄧男。那一刻，專案小組辦公室內響起了低沉而欣慰的掌聲，長達五千多個日子的等待，終於換來了一個確鑿的答案。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

礁溪寒沐酒店年菜外賣880元起 除夕圍爐與新春饗宴1萬5800元起

祖雄不爽小姨子白吃白住！佳娜姊妹互毆 她一怒回烏克蘭了

戰爭題材發酵！軍工股走高科技股拉回 美股道瓊漲270點

