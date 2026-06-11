16年前雙峰夾手機爆紅！巴拉圭「奶機妹」帶新身分隨國家隊征戰
2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）將於台灣時間6月12日至7月20日登場，其中參賽隊伍擴編至48隊，104場比賽，為世足史上規模最大的一屆；然而16年前，巴拉圭一名因「雙峰夾手機」爆紅的模特兒勞莉莎．里克爾梅（Larissa Riquelme）本次將以「新身分」回歸球場，備受矚目。
2026世界盃足球賽由美國、加拿大、墨西哥3國首度共同主辦，然而16年前，巴拉圭一名女子里克爾梅（Larissa Riquelme）在場邊觀賽，因胸前夾著手機熱情為國家隊加油打氣、歡呼，火辣形象迅速紅遍全球。
里克爾梅熱衷足球賽，當年更承諾巴拉圭奪冠，她將在首都亞松森（Asunciόn）裸奔；當時，她也被網友起底為一名模特兒，時常出現在娛樂節目與雜誌中，又被稱為「世界盃女友」。
如今16年過去，現年41歲的里克爾梅將帶著新身分回歸球場，根據媒體報導，幾年前，她曾說要改變職業方向，卸下偶像形象，因此她花了3年的時間完成體育專業培訓課程，踏入媒體界。
事實上，2025年資格賽時，里克爾梅就以球評身分登場，當時她還分享了現場與轉播團隊的工作照，見證巴拉圭以1比0打敗秘魯，前進2026世界盃足球賽；如今賽事即將登場，這回她將以專業評論員及記者身分，隨國家隊征戰。
對此，里克爾梅先前受訪時表示，因為16年前那場比賽，徹底改變了她的人生，帶來超乎想像的就業機會與名聲，如今身分轉變，化身專業評論員，也令網友大讚，里克爾梅不僅僅是2010年世界盃的象徵，也是職業運動領域中，建立起可持續職業生涯的最佳榜樣。
更多鏡報報導
直播主統神3年前吃鼎王「鴨血豆腐冰水」影片再度爆紅！網跟風實測 店員反應曝
她網購1000件衣服「退款不退貨」！店家傻眼報警：直接賠24萬
婦人喝止咳藥水3天沒睡還超嗨！家人嚇壞憂中邪 醫師曝關鍵：服藥3症狀要注意
13億財產人間蒸發！女星腦血管爆裂「家人全離開」 突發的疼痛竟「人生全毀」
其他人也在看
NPB》孫易磊6局8K無失分奪首勝！21歲勝投寫火腿最年輕外籍紀錄 台將第2年輕
日本職棒火腿隊「台灣至寶」孫易磊今天本季首度一軍出賽，主場出戰橫濱，投6局只被2支安打，飆出8次三振
中職／味全本季後段追分能力驚人 葉總眼中「能逆轉」為強隊「標配」
味全龍11日在9局下靠著朱育賢敲出再見安打，終場4：3逆轉中信兄弟，賽後總教練葉君璋盛讚子弟兵越來越成熟，更直呼有能力逆轉對手，這樣的特質是一支強隊的「標準配備。」
桃園警匪追逐撞擊影片曝光 無辜路人當場少了1條腿！躺地被CPR
桃園市桃園區11日深夜發生警匪追逐，警方在查緝毒品過程，犯嫌拒捕，開車在鬧區狂竄，最後在經國路和天祥三街的交叉路口，犯嫌駕車撞上路人，導致2名路人當場失去生命跡象，犯嫌本身也昏迷。
羽球》去年4強周天成、林俊易16強止步 澳洲賽男單台將僅存李佳豪1人
屬超級500系列的澳洲羽球公開賽，今僅存的4名台灣男單球員遭到重挫，包括去年4強的台灣一哥周天成、林俊易和老將王子維都同日在16強落敗止步，台將僅有李佳豪成功闖進男單8強，明將對上世界第13的印尼球星法漢(Alwi Farhan)。澳洲公開賽單原本有4名台將成功打進次輪，但去年打進男單4強的世界第6、台灣一哥周天成意外在浪費了1個賽末點後，最終以22比20、16比21和23比25負於世界第73中國董天堯；世界第10林俊易也以14比21、11比21負於世界第41香港球員吳英倫；另一位台將世界第37王子維也以21比11、15比21和16比21負於世界第53中國的胡哲安。幸好台將最後希望、世界第34李佳豪今在16強對上世界第39南韓全奕陳，第一局，李佳豪一開始便處於落後，最多曾以5比10落後，幸好佳豪隨即打出一波4比1攻勢，並且在13比16時連下7分，以20比16反超，最後以21比19逆轉拿下首局。第二局，雙方一開互有領先，在多次平手下，於11比11時，李佳豪成功打出一波6比1攻勢後，順利拉開17比12領先的差距後，最終再連下4分後，以21比13順利拿下勝利，為台灣男單8強保住最後一個席位。
威力彩連29槓！頭獎、貳獎接無人中獎 下期上看9.6億
台灣彩券公司於11日晚間8時許，開出第11500047期威力彩號碼，連續28期槓龜，頭獎9億元。稍早派獎結果出爐，根據台彩官網顯示，本期仍未出現幸運兒，其中頭獎、貳獎仍未人中獎，因此加上此次，威力彩邁向連續29期槓龜，下期頭獎上看下期（6/15第11500047期）頭獎上看9.6億元。
全少跆拳賽》新竹縣3金奪男團第一 沈信村橫掃完成三連霸
新竹縣教練興奮擁抱張宇翔。姚瑞宸攝 【姚瑞宸／臺北報導】由中華民國跆拳道協會主辦的「中華民國115年第三十三屆全國少年跆拳道錦標賽」，今天在臺北體育館進行少年男子組的對打賽程。新...
被黃山料爆追愛行徑！陳玉珍年輕美照曝 她曾開「三不」條件尋另一伴
暢銷作家黃山料過去常被調侃文章內容空洞，但近日有鄉民順勢挖出他 2019 年的一篇陳年舊文，內容驚爆國民黨立委陳玉珍當年的「轟烈追愛往事」，引發大批網友瘋狂朝聖，直呼這簡直是黃山料生涯最精彩的代表作。這起舊聞被翻出後，也連帶讓陳玉珍過去曾因公開 2012 年「清純舊照」、自曝玩交友軟體，並大方開出「三不一沒有」條件尋找另一半等感情點滴再度成為焦點。
中職／衝刺奔超前分！郭天信曝無視三壘教練 五星級美技笑雨天有助滑行
味全龍11日在朱育賢的再見安打下，4：3逆轉中信兄弟，最後跑回超前分的郭天信，自曝繞過三壘直衝本壘時，直接無視三壘教練陳志偉的指示，當下只有一個想法就是要替球隊拿下勝利，拒絕再加班。
川普放話威脅伊朗 伊朗國會國安首長強硬回擊：將面臨更痛苦報復
面對美國總統當選人川普近期對伊朗發出的強硬威脅，伊朗國會國家安全委員會主席做出嚴正回應。他警告，若川普採取進一步行動，伊朗將會祭出比以往更強大且更「痛苦」的反擊，顯示兩國緊張局勢在川普重返白宮前夕再度升溫。
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
好市多「1水果」被搶爆！限購1組照樣被搬空 內行揭關鍵
藍莓因富含花青素、膳食纖維及維生素C，近年被不少民眾視為日常必備水果。近日就有網友前往好市多（Costco）購物時，發現冷凍藍莓貨架前擠滿搶購人潮，不少會員翻箱倒櫃尋找商品，即便賣場祭出每張會員卡限購1組的規定，現場商品仍幾乎被掃空，讓他忍不住好奇「這款冷凍藍莓到底有什麼魅力？」貼文曝光後，也釣出大批愛用者分享回購原因。
快訊／二獎是你？威力彩連29摃！頭獎上看9.6億
威力彩頭獎連29槓！最新一期台彩中獎號碼揭曉，第一區為07、22、23、24、26、33，第二區為08，本期頭獎未開出。隨著獎金持續滾動，預估下期6月15日開獎時，頭獎金額將上看9.6億元，買氣預計持續升溫。台彩指出，下期銷售金額有望達2.5億元，提醒想翻身的民眾務必把握投注機會。詳細派彩結果以台彩官網為準，快到彩券行試手氣，下一個億萬富翁可能就是你！
陳柏霖閃兵重創演藝工作！旅遊節目主持大刀換主持群 四位男神接棒
曾以《WHAT A TRIP》（出去一下）第一季帶領觀眾探索紐西蘭的陳柏霖，近來因捲入兵役爭議風波，演藝事業受到外界高度關注。而隨著《WHAT A TRIP》第二季正式宣布開拍，主持陣容也全面換血，由林柏宏、黃宣、ØZI及李齊四位男神接棒，前進西班牙展開為期一個月的深度拍攝，全新組合與嶄新旅程成為外界討論焦點。
2026世界盃凌晨點燃戰火！「4大轉播管道」一次看 史詩級擴編48隊激戰
四年一度的全球體壇盛事「2026年FIFA世界盃足球賽」將於明天凌晨正式點燃戰火。本屆賽事寫下多項歷史新高，不僅首度由美國、加拿大與墨西哥三國聯合主辦，參賽隊伍更從過往的32隊大幅擴編至48隊，總比賽場次也激增至104場。為因應龐大規模，賽制迎來顛覆性變革，小組賽階段將淘汰32強，隨後展開殘酷的一戰定生死單場淘汰賽。台灣球迷若想跨海感受足球熱潮，可透過電視無線、有線台或線上串流等多頻道收看場場直播
東京迪士尼6小時導覽要66萬日圓 7月還要漲
[NOWNEWS今日新聞]計劃前往東京迪士尼的台灣遊客注意了，出發前有一件重要的事情必須先確認清楚。東京迪士尼度假區日前在官方網站發出正式警告，指出已在社群媒體上發現多個與園方完全無關的非官方導遊，正...
台股又5檔被「關禁閉」！「陶瓷基板廠」、「世足概念股」都入列 尚茂連10跌停再延長
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導證交所、櫃買中心於今（11）日再公布新一波處置名單，共有5檔個股位列名單上，上市個股中，「製鞋大廠」來億-KY（6890）受...
統神「鼎王650元吃法」又翻紅！高CP值掀模仿潮灌5星好評 本尊回應了
連鎖麻辣鍋店「鼎王」過去是不少民眾的最愛，更是許多韓星來台必吃的經典火鍋餐廳。知名網紅「亞洲統神」張嘉航過去分享，自己吃鼎王時愛用「650元低消吃法」，「冰水一壺、冰水一壺、冰水一壺，豆腐鴨血、豆腐鴨血、豆腐鴨血、冰水、冰水、冰水、冰水，就吃飽啦」，後續在北科大學生的白飯之亂事件時，統神也曾提到自己的鼎王白飯吃到飽吃法，沒想到近日該吃法再度翻紅，吸引大量民眾模仿，引發熱議。
中職》豪雨延賽！ 魔鷹與坎南雨中玩水大玩海豚滑水秀
今晚原定在澄清湖球場舉辦的第156場賽事，由台鋼雄鷹和樂天桃猿之戰因豪雨不斷導致賽事延賽，受到梅雨季影響，南台灣幾乎整個禮拜都在下雨，導致賽事不斷延後，大雨不斷澄清湖棒球場將巨型天幕帳（防水帆布）將球場中央整個蓋起來維護草皮與場地，也許是沒有比賽，運動選手們無處發洩需要活動筋骨，台鋼的當家魔鷹大哥與
轟陳永興煽動國家分裂、王榮璋護航弊案 民眾黨批綠營廢監院打假球：用10年證明捨不得
副總統蕭美琴今（11）日主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，公布包含正副院長在內29人名單，院長被提名人為獨派醫師陳永興、副院長被提名人則為監委王榮璋。對此，民眾黨今（11）日在臉書發文砲轟，民進黨過去花了30年主張廢除監察院，但在執政超過10年後，不僅未見改革實現，反而將監察委員名單「提好提滿」，並點名此次獲提名的正副院長陳永興、王......
味全龍》應該是36年來第一次遇到這種妨礙守備！ 朱育賢：我覺得蠻罕見的
中職味全龍隊今天以4比3逆轉擊敗中信兄弟，朱育賢敲出再見安打，一棒成為英雄，而他賽後也認為比賽蠻緊張，希望可以幫球隊達成短期目標，就是上半季冠軍。