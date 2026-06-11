16年前雙峰夾手機爆紅！巴拉圭「奶機妹」帶新身分隨國家隊征戰

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16年前（左圖）因世足賽爆紅的巴拉圭球迷里克爾梅（Larissa Riquelme）今年將以新身分回歸場邊。圖／翻攝自東方IC、Larissa Riquelme臉書粉專

2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）將於台灣時間6月12日至7月20日登場，其中參賽隊伍擴編至48隊，104場比賽，為世足史上規模最大的一屆；然而16年前，巴拉圭一名因「雙峰夾手機」爆紅的模特兒勞莉莎．里克爾梅（Larissa Riquelme）本次將以「新身分」回歸球場，備受矚目。

2026世界盃足球賽由美國、加拿大、墨西哥3國首度共同主辦，然而16年前，巴拉圭一名女子里克爾梅（Larissa Riquelme）在場邊觀賽，因胸前夾著手機熱情為國家隊加油打氣、歡呼，火辣形象迅速紅遍全球。

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里克爾梅熱衷足球賽，當年更承諾巴拉圭奪冠，她將在首都亞松森（Asunciόn）裸奔；當時，她也被網友起底為一名模特兒，時常出現在娛樂節目與雜誌中，又被稱為「世界盃女友」。

16年前因世足賽爆紅的巴拉圭球迷里克爾梅（Larissa Riquelme）今年將以新身分回歸場邊。圖／翻攝自X@MovistarDeporPe

如今16年過去，現年41歲的里克爾梅將帶著新身分回歸球場，根據媒體報導，幾年前，她曾說要改變職業方向，卸下偶像形象，因此她花了3年的時間完成體育專業培訓課程，踏入媒體界。

事實上，2025年資格賽時，里克爾梅就以球評身分登場，當時她還分享了現場與轉播團隊的工作照，見證巴拉圭以1比0打敗秘魯，前進2026世界盃足球賽；如今賽事即將登場，這回她將以專業評論員及記者身分，隨國家隊征戰。

16年前因世足賽爆紅的巴拉圭球迷里克爾梅（Larissa Riquelme）今年將以新身分回歸場邊。圖／翻攝自Larissa Riquelme臉書粉專

對此，里克爾梅先前受訪時表示，因為16年前那場比賽，徹底改變了她的人生，帶來超乎想像的就業機會與名聲，如今身分轉變，化身專業評論員，也令網友大讚，里克爾梅不僅僅是2010年世界盃的象徵，也是職業運動領域中，建立起可持續職業生涯的最佳榜樣。



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