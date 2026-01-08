16年前預言成真？Gabe Newell談盜版遊戲再掀討論：是服務問題而非價格

PC 數位遊戲平台 Steam 的出現，可以說大幅度扭轉了 10 多年前 PC 上盜版猖獗的情況，成為各家大廠的熱門首選平台。而最近一段 Steam 母公司 Valve 執行長 Gabe Newell（中文圈玩家暱稱 G 胖）在 2009 年接受訪問討論「盜版遊戲」的影片，再次引發熱議。

G 胖 16 年前就已經預言一切。（示意圖，圖源：Getty Images）

這段約 16 年前的訪談片段，核心話題圍繞在當時讓許多遊戲廠商頭痛的盜版問題。與當時業界普遍認為「玩家就是想免費玩遊戲」的觀點不同，Newell 直接的指出，盜版猖獗的根本原因並不在於遊戲的價格，而是一個「服務問題」。

Newell 當年就曾分析，許多被視為盜版重災區的市場，像是俄羅斯，其實是因為正版服務太糟糕。他舉例，如果一個俄羅斯玩家想玩到某款遊戲，就要等上 6 個月才能買到，甚至沒有在地化語言，那他自然會轉向服務更好、更新更快還已經有翻譯的盜版遊戲。

Newell 更提到，PC 玩家願意花 2000 美元買一台電腦、每月 50 美元的網路費用，甚至是更多開銷，代表他們是願意花這些錢的。所以只要遊戲公司能提供比盜版更棒、更便利的服務，那玩家絕對願意花錢支持。

而該影片是在不久前重新上傳，短短幾天超過 30 萬觀看，湧入許多玩家留言區認同，覺得當年這些話根本是神預言：「我買 Steam 就是因為它比去下載盜版還方便」、「現在的廠商為了防盜版反而犧牲了正版玩家的權益，完全搞錯重點」、「他是從玩家角度出發，而不是股東」、「Gabe 是一名擁有公司的遊戲玩家」