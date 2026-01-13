16年前頭部遭槍擊 連勝文首度透露痛苦後遺症

連勝文由於槍傷後鼻子異常敏感，菸味對他簡直是折磨。（本刊資料照）

台北即將迎來無菸新時代！台北市長蔣萬安預計年底前推動無菸城市政策，未來民眾不能在街頭隨意點菸，必須到規劃好的吸菸室報到。這項改變讓深受菸味困擾多年的國民黨前副主席連勝文舉雙手贊成，他興奮表示這對討厭菸味的人來說，「實在是天大的好消息，真的是太棒了」。

槍傷造成鼻腔敏感

連勝文透露自己對菸味超級敏感，主要是因為10幾年前頭部槍傷留下的後遺症，鼻腔變得非常敏感，對菸味簡直避之唯恐不及，以往出席公開場合或應酬，只要空氣中飄著菸味，他就會感到極度不適。那種被菸味包圍的感覺對他而言簡直是種折磨，常常被迫提早離席。

支持路邊禁菸

他提到不只在台灣，在美國街頭也常被大麻菸味嗆到不行，因此很能體會討厭菸味的人那種痛苦。除了支持路邊禁菸，連勝文也向市府喊話，希望能同步加強室內空間的配套措施，建議多鼓勵旅館或餐飲業者設置專門的吸菸室，把吸菸者與非吸菸者隔開，這樣才能真正保護像他一樣的民眾免於二手菸的侵害。

政府需能解決民眾困擾

連勝文最後感性表示，雖然大家期待官員能保家衛民，但現實中如果政府能幫民眾解決生活中的困擾，就是真的有在做事。他語重心長表示，「就怕小事不做、大事又做不好，甚至惹事生非、製造問題，那這樣的官員就真的是很糟糕了」。

