16年募款近2億、助4萬孩童！高鐵「助學計畫」元旦啟動

台灣高鐵公司董事長史哲與「喜憨兒社會福利基金會」董事長蕭淑珍今（18）日於高鐵南港站共同主持2026「高速傳愛 助學計畫」記者會，與公益大使曾寶儀邀請高鐵旅客及社會大眾於1月1日至3月2日活動期間，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式捐款，以行動陪伴憨兒「共融學習、讓愛升級」。

史哲說，高鐵自2010年起迄今連續17年推動「高速傳愛 助學計畫」，協助特殊教育的孩子獲得更好教育。隨著運量持續成長，12月更一票難求，雖然一票難求，但盼更多旅客在高鐵列車上，利用座位信封袋、車站捐款箱或捐款信封QR Code踴躍捐款，分享給更多需要支持與幫助的孩子與家庭，讓愛循環、無限延伸，「高鐵帶給大家的不只是速度，還有溫度」。

台灣高鐵公司史哲董事長（左一）開心接受憨兒親手製作的烘焙點心。（圖／台灣高鐵提供）

蕭淑珍則表示，基金會成立30年來，陪伴全台超過9000位憨兒與家庭，從不安走向穩定，從依賴走向自立。本次能與台灣高鐵共同啟動「高速傳愛 助學計畫」對基金會來說意義深遠。因這次的核心就是「共融學習，讓愛升級」，希望各界共襄盛舉，將「高速」化成「愛的動能」，陪伴憨兒迎向更光明美好的未來。

台灣高鐵公司自2010年起，每年推動「高速傳愛 助學計畫」協助多個公益團體募款，16年來已與台灣世界展望會、伊甸基金會、兒童福利聯盟文教基金會、社團法人台灣為台灣而教協會、中華民國快樂學習協會、中華民國唐氏症基金會等團體合作，其募得款項均由公益團體統籌運用，累計募款超過1.91億元，成功幫助超過4.1萬名孩子透過學習快樂成長。

台灣高鐵為鼓勵旅客踴躍響應2026「高速傳愛 助學計畫」，活動期間凡每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，即可獲贈「高鐵ESG輕便摺傘」乙個，與您一同為愛撐傘。

