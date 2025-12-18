16年募款近2億 高鐵高速傳愛助學元旦再啟動

台灣高鐵高速傳愛助學計畫，新的一年與喜憨兒基金會合作，邀曾寶儀擔任公益大使，明年元旦起再次溫馨啟動。（蔡明亘攝）

台灣高鐵「高速傳愛助學計畫」16年來協助多個公益團體募款，累計募款近2億元，幫助逾4.1萬名孩子透過學習快樂成長。新的一年與喜憨兒基金會合作，邀曾寶儀擔任公益大使，明年元旦起再次溫馨啟動，邀請民眾1月1日至3月2日，利用高鐵座位網袋內捐款信封、車站捐款箱或以手機掃描捐款信封QR Code等方式踴躍捐款，以行動陪伴憨兒「共融學習、讓愛升級」。

台灣高鐵董事長史哲表示，特別推崇喜憨兒基金會推動的技職教育，幫助憨兒從學習中找出各自的發展節奏、不斷前進。他也鼓勵各界踴躍透過「高速傳愛助學計畫」捐款，不僅幫助讓憨兒學習、成長，更在基金會努力下，進一步將喜憨兒親手製作的烘培點心送愛到偏鄉，分享給更多需要支持與幫助的孩子與家庭，讓愛循環、無限延伸。

史哲說，高鐵運量持續提升，12月更一票難求，盼高鐵帶給大家的不只是速度，還有溫度，希望民眾在搭乘高鐵時，利用座位信封袋、車站捐款箱或捐款信封QR Code踴躍捐款。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍提到，基金會成立30年來，陪伴全台超過9000位憨兒與家庭，從不安走向穩定，從依賴走向自立，這次能與台灣高鐵共同啟動「高速傳愛助學計畫」對基金會來說意義深遠，因這次的核心就是「共融學習，讓愛升級」，希望各界共襄盛舉，將高速化成愛的動能，陪伴憨兒迎向更光明美好的未來。

台灣高鐵自民國99年起，每年推動高速傳愛助學計畫，協助多個公益團體募款，16年來已與台灣世界展望會、伊甸基金會、兒童福利聯盟文教基金會、社團法人台灣為台灣而教協會、中華民國快樂學習協會、中華民國唐氏症基金會等團體合作，其募得款項均由公益團體統籌運用。

台灣高鐵累計募款超過1.91億元，成功幫助超過4.1萬名孩子透過學習快樂成長，為鼓勵旅客踴躍響應明年的高速傳愛助學計畫，活動期間凡每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，即可獲贈高鐵ESG輕便摺傘一個。

