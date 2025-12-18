16年募2億 台灣高鐵助學高速傳愛

台灣高鐵18日舉辦2026「高速傳愛助學計畫」記者會，台灣高鐵董事長史哲（右四）、喜憨兒基金會董事長蕭淑珍（右五）及活動大使曾寶儀（右二）一同啟動計畫，邀請社會各界以行動陪伴憨兒，一同實踐「共融學習讓愛升級」，進而打造一個包容多元、共融美好的未來。（王英豪攝）

台灣高鐵「高速傳愛助學計畫」16年來協助各公益團體募款逾1.91億元，幫助逾4.1萬名孩童透過學習快樂成長，明年與喜憨兒基金會合作，邀請民眾1月1日至3月2日，利用高鐵座位網袋內捐款信封、車站捐款箱或以手機掃描捐款信封QR Code踴躍捐款，以行動陪伴憨兒共融學習。

台灣高鐵董事長史哲表示，喜憨兒基金會推動技職教育，幫助憨兒從學習中找出發展節奏不斷前進，鼓勵各界透過高速傳愛助學計畫捐款，幫助憨兒學習成長，也進一步將憨兒親手製作的烘焙點心送愛到偏鄉，分享給更多需要支持與幫助的孩子與家庭，讓愛循環延伸。

廣告 廣告

史哲提到，高鐵運量持續提升，12月更一票難求，盼高鐵帶給大家的不只是速度，還有溫度，希望民眾在搭高鐵時，利用座位信封袋、車站捐款箱或信封QR Code踴躍捐款再創佳績。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍說，基金會成立30年陪伴逾9000位憨兒與家庭，從不安走向穩定、從依賴走向自立，這次與高鐵合作意義深遠，因計畫核心正是「共融學習，讓愛升級」，盼各界共襄盛舉，將高速化為愛的動能，陪伴憨兒迎向更美好未來。

台灣高鐵自民國99年起每年推動高速傳愛助學計畫，協助多個公益團體募款，已與台灣世界展望會、伊甸基金會、兒童福利聯盟文教基金會、社團法人為台灣而教協會、中華民國快樂學習協會、中華民國唐氏症基金會等合作，募得款項皆由公益團體統籌運用，為鼓勵旅客踴躍響應，活動期間凡每月定期捐款500元滿12個月，或單筆捐款6000元，即可獲贈高鐵ESG輕便摺傘。