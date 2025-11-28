16年情誼見證！張清芳與許瑋甯重聚送祝福

張清芳盛裝出席邱澤、許瑋甯婚宴。(記者王文麟攝)

〔記者李紹綾／台北報導〕邱澤、許瑋甯結婚4年，今晚在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場以西式長桌待客，賓客約有三、四百人，星光好友齊聚，包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、賈永婕、陳怡蓉、陶晶瑩、關穎等人到場祝福。

張清芳與許瑋甯相識多年，透露認識已經16年，「她當模特兒我就認識她了。」張清芳讚許瑋甯很孝順，「我高雄演唱會她還特別帶媽媽來。」對於新婚祝福，她幽默表示：「都有一個了！再生一個，兩個恰恰好，我有跟邱澤說加油。」

被問到紅包數字，柯震東妙回：夠回本了。(記者王文麟攝)

現場也有柯震東、張軒睿現身。被問到紅包數字，柯震東簡短回應：「夠回本了。」張軒睿則被笑問是不是來「預習婚禮」，他害羞否認，「不是！不是！」隨後迅速進入會場，現場氣氛既熱鬧又溫馨。

