16年最猛熱浪襲澳洲！氣溫逼近50°C釀多起野火 無尾熊驚逃倒地

澳洲維多利亞州多地出現森林與草原火災，火勢迅速蔓延至農村與民宅區。（示意圖／達志／美聯社）

澳洲東南部正面臨16年來最嚴重的熱浪侵襲，氣溫飆破攝氏48度，極端高溫不僅打破歷史紀錄，也助長野火延燒多地，迫使居民撤離、數萬戶停電，就連無尾熊也驚嚇到癱軟在地。

高溫助長火勢，維多利亞州吉利布蘭德鎮面積龐大的農場遭焚毀。（示意圖／達志／美聯社）

根據《CNN》報導，1月27日維多利亞州的霍普頓（Hopetoun）與沃爾佩普（Walpeup）測得48.9°C，創下該州有紀錄以來最高溫，墨爾本也突破45°C大關。新南威爾斯州與南澳州多個小鎮則接近50°C，逼近2022年創下的50.7°C全國紀錄。

居民發現無尾熊驚逃自焚燒林地，協助安置於安全區域，保住一命。（圖／翻攝自臉書，Karlee Smith）

在距離墨爾本約200公里的偏遠農業鎮吉利布蘭德（Gellibrand），居民史密斯（Karlee Smith）一家為了搶救農場，駕駛四輪越野車穿越火場趕羊避難。她的父親與兄弟則駕駛曳引機搭載水箱滅火，期間發現一隻公無尾熊從燒毀的林地逃出，精疲力竭倒地不起。所幸在餵食與檢查後，已將牠送回未受波及的林區安置。

史密斯估計，家中2000英畝農場有九成遭焚毀，牲畜損失難以估算，「目前仍太危險，無法回去統計或帶出倖存動物。」她說。火勢延燒造成當地基礎設施受損，飲水處理設施被燒毀，吉利布蘭德的安全飲水完全中斷。居民比爾（Kyla Beale）則表示，火災威脅從1月初開始累積，24日大部分人已撤離。她帶著15歲兒子與愛犬離開，丈夫則留下守家，「想到他要面對烈火與狂風，真的很可怕。」

澳洲多地氣溫逼近攝氏50度，墨爾本等大城街頭宛如蒸籠。（示意圖／達志／美聯社）

極端高溫也衝擊居民日常。霍普頓鎮被稱為「全州最熱小鎮」，旅館業者麥卡勞（Steve Mccullough）表示，一旦超過40°C，根本無法區分是42還是49°C，「就是該死的熱！」為讓居民避暑，他主動開放旅館供人休息，不限消費，「大家彼此照應，才熬得過這樣的天氣。」

據統計，目前維州仍有至少五處大規模野火持續延燒，本週稍早已有超過10萬戶家庭因火災與電網過載停電，部分居民只能在沒有冷氣的情況下忍受酷熱。

澳洲衛生與氣象單位皆發出警告，高溫結合濕氣將逼近人體耐受極限，可能引發中暑、意識混亂、抽搐等急症，呼籲民眾補充水分，特別照顧老人、兒童與免疫力低下族群。

澳洲氣候委員會公共衛生醫師查爾斯沃斯（Dr. Kate Charlesworth）表示，熱浪為「無聲殺手」，在2016至2019年間已奪走逾千條人命，死亡人數甚至高於其他極端天氣總和。她強調，這場災難已不只是自然現象，而是氣候變遷下的公衛危機。

澳洲維多利亞州多地出現森林與草原火災，火勢迅速蔓延至農村與民宅區。（圖／翻攝自X，@cnnasiapr）

