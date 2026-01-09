16年義式餐廳宣布熄燈！停業原因曝光 在地人哭：以後吃什麼
生活中心／朱祖儀報導
淡水一間義式餐廳「啥義式」在當地營業16年，但近來突然宣布熄燈，讓不少粉絲心碎，直喊「愛店竟然沒了」、「以後要吃什麼？」還有人好奇關店的原因。對此，業者表示，掌廚同伴因故離職，老闆轉換跑道也有成果，因此決定先告一段落。
「啥義式 淡水竹圍店」在當地營業16年，受到當地人及北藝大學子喜愛，GOOGLE評論擁有4.4顆星高分。但近來他們在臉書PO出照片，宣布店家將於1月31日之後結束營業，很感謝眾人的支持，也在門口貼出店面頂讓的公告。
眾人看到後相當不捨，「我的愛店～我平價義大利麵的天花板要收了」、「我們因為雞腿排愛上啥義式，當然脆薯也是必點。這裡是我們週末晚餐的愛店，以後要吃什麼」、「可惜了！很好吃的說」、「大學回憶要沒了。」也有不少人好奇收店原因。
對此，業者表示，很感謝眾多顧客的支持，但餐飲服務業是一條辛苦的路，尤其是前幾年碰到疫情，為了保障同仁們的生活，造成公司很大的負擔，因此先將真理大學店收掉，竹圍店則是繼續硬撐，老闆也在這期間往裝修領域發展。
業者指出，竹圍店一路走到現在，很感覺每位同仁的付出，但掌廚的同伴因為私人原因要離開，加上老闆轉換跑道3年已有成過，內部討論了很久，還是決定暫告一段落，但也留下伏筆，「天下無不散的筵席，啥義式曾經休息過三年又重起爐灶，之後會怎麼樣我們也不曉得。」
