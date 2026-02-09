16年詐千萬公帑！林宜瑾案「蝸速」審理 首波判決揭密：人頭助理其實是作業員

立委林宜瑾被控詐領1412萬助理費案，首波判決出爐。資料照片

民進黨籍立委林宜瑾被控詐領1412萬助理費案，2024年8月底檢調發動大規模搜索至今已過1年5個月，台南地院終於今（9日）做出首波判決。但最先定罪的並非核心被告，而是為林宜瑾護航、作偽證的黃姓助理，被依偽證罪判刑6個月，緩刑2年。

被告黃姓助理從2010年12月底起掛名林宜瑾市議員助理，但實際上她在2011年3月就已轉往私人公司擔任「做二休二」的作業員，根本沒在服務處工作，也沒領薪水。

檢調2024年8月針對林宜瑾涉貪案進行偵訊時，黃女基於「忠心」護主，在檢察官面前具結撒謊，聲稱自己從2010年12月25日至2012年4月30日確實擔任助理一年半，每月支領3萬元現金。

這份不實證詞試圖掩蓋林宜瑾利用人頭詐領助理費的事實，足以影響偵查正確性。直到進入審理程序，黃女見大勢已去才坦承犯行，法官念其素行良好且有悔意，給予緩刑自新機會。

回顧全案，檢調早於2024年8月底發動搜索，南檢卻直到2025年10月才正式起訴林宜瑾。期間檢方辯稱，因犯罪時間長達16年、涉及人數多達20餘人，光是開庭次數就高達46次，資料比對極為耗時。

起訴至今又過了4個月，案件在法院審理階段似乎同樣陷入泥淖。目前除了偽證部分的黃姓助理結案外，核心被告林宜瑾及其黃姓主任仍得等「另行審結」。

檢調起訴指出，林宜瑾從2009年起，在擔任台南縣議員、市議員至立委期間，透過「人頭助理」、「低薪高報」、「掛名不入職」等手法，16年來A走公帑高達1412萬7388元。

最令台南地方人士震驚的是，林宜瑾不僅將這筆錢用於服務處雜支，甚至連個人生活開銷、甚至是胞弟林昱仲發生車禍時高達180萬元的和解金，也疑似是挪用詐領而來的助理薪資支應。



