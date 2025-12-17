16日人涉跨國詐騙落網 日警高層訪柬國：商討合作打擊犯罪

日本警察高層官員訪問柬埔寨，商討兩國合作打擊犯罪。（翻攝自柬中時報）

又有日本人在柬埔寨參與詐騙活動而被逮捕！日本駐柬埔寨大使館表示，16名日本人涉嫌參與電信詐騙遭柬方警察逮捕。大使館透露，將會與柬埔寨政府聯手妥善應對電信詐騙。

綜合《共同社》《柬中時報》報導，日本駐柬埔寨大使館透露，柬埔寨執法部門11日在西哈努克市逮捕16名涉嫌參與在日本的電信詐騙案的日本人，柬埔寨政府12日向日方提供相關資訊，日方查核後確認16人為日本籍。

近期在東南亞地區，頻頻傳出日籍人士藏匿在酒店、從事電信詐騙等犯罪活動的案件；柬埔寨警方11月曾於巴域市逮捕13名參與電詐得日本人。對此，日本駐柬埔寨大使館表示，「將與柬埔寨政府聯手妥善應對」。

柬埔寨已成為電詐等犯罪活動的重要據點。隨中國推動「一帶一路」倡議邁入第12年，柬國房地產與博弈產業投資愈發活躍，犯罪集團跟著進駐導致治安迅速惡化，2022年前，類似案件在東南亞地區接連發生。

柬埔寨移民總局總監宋威斯納在金邊會見日本國家警察廳負責有組織犯罪事務的警務官員SATO Yoshitaka，雙方加強打擊電詐犯罪執法合作交換意見，就涉詐日本公民的移民管理措施與相關法律程序的協調及配合交換意見。

日方於會談中對柬埔寨執法部門在打擊電信詐騙犯罪與蟻的積極協助表示感謝，並對柬國政府採取的一系列嚴厲措施表達支持。日方表示，柬國與其他國家一樣面臨外國犯罪集團將其作為電信詐騙活動地點的共同挑戰，日方表示理解，並願在該領域持續加強合作。

