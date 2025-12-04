16日內連2起意外！苗栗某中學高二生 陳屍校園已屍僵

苗栗縣今（4日）驚傳一名16歲高中女學生被發現倒臥校內大樓前空地，已明顯氣絕多時。（示意圖／Pexels）





苗栗縣今（4日）驚傳一名16歲高中女學生被發現倒臥校內大樓前空地，已明顯氣絕多時。苗栗地檢署已指派檢察官與法醫進行相驗，以釐清確切死因。

據了解，這名高二女學生於昨（3日）傍晚放學後遲遲未返家，焦急的父母在晚間6點多但都沒辦法和女兒聯繫上，隨即報警協尋。警方透過手機定位，確認其位置位於學校內部，立即會同家長與校方徹夜展開搜尋。

直至今日凌晨，終於在一棟教室前方發現該名女學生倒臥在地。消防局於凌晨接獲警方通報前往救援，但女學生身體已呈屍僵狀態，明顯死亡。警方於今日上午進行相關筆錄製作，目前已初步排除有外力介入的因素。

而在11月中旬，同一間學校也發生，國3學生遭男網友冷落，因而發生墜樓的事故對於校園內接連發生的墜樓事件，教育處表示校方已立即啟動調查程序，並依規定進行校安事件通報。校方則將會加強對全體學生的心理輔導與關懷工作。

