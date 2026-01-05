16日才要協調初選？江啟臣：沒問我是否有空 楊瓊瓔：尊重黨中央節奏

台中市政府發布中台灣燈會活動記者會，都在爭取市長提名的江啟臣、楊瓊瓔在合照時都沒能擠到盧秀燕身邊。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 國民黨台中市長提名時程一再延後，日前傳出1月16日要協調。台中市政府今（5）日舉辦燈會發布記者會，兩人被媒體問到時都有各自答案。江啟臣說「沒問我有沒有空」，楊瓊瓔則表示，「尊重黨中央提名機制與節奏」。

媒體詢問江啟臣「黨中央敲定16日協調」一事，他回答說：「目前完全沒有收到黨中央的正式通知或具體邀約，先前曾有連繫說要協商，我回應25日耶誕節那天有空，25日前兩天告訴我。後來得知對方（楊瓊瓔）都沒時間，26日又接到通知最快的時間的16日，然後就沒給後續。」江啟臣還說「顯然我也沒辦法決定日期，他也沒有問我有沒有空」。他最後說，「沒有收到正式的通知或具體邀約。」

媒體問楊瓊瓔，得到的答案是「確實已經收到告知，絕對尊重黨中央的提名機制與節奏。」

台中市長盧秀燕今天親自出席這場記者會，她特別說任內舉辦的中台灣燈會，第一次獲得中央補助，要特別感謝立法院副院長江啟臣，並且隨即請江啟臣上台。

盧秀燕接著說，既然是立法院有幫忙，當然也要感謝立委們，此時才請還在台下的立委楊瓊瓔、羅廷瑋也上台，同時有到場的市議員劉士洲和邱愛珊也上台一同合照。

雖然是江啟臣先上台，站在盧秀燕的左手邊，楊瓊瓔則站在右手邊，未料羅廷瑋上台時，東卡西卡卻變成羅廷瑋站在盧秀燕的右手邊，江啟臣也很有風度，就再往右邊移過去。只是後來嚕嚕咪站到盧秀燕的左手邊，也算是讓楊瓊瓔、江啟臣今與盧秀燕維持「等距」，沒有偏愛誰。

