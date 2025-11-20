16架次共機下午起越中線擾台 配合共艦戰備警巡
（中央社記者游凱翔台北20日電）國防部今天表示，自下午2時54分起，16架次共機逾越台海中線侵擾北部、中線及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊海空域，國軍嚴密監控。
國防部晚間發布新聞稿表示，自下午2時54分起，陸續偵獲中共殲10、殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計24架次出海，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入北部、中線及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊海空域。
此外，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲6艘共艦及16架次共機，其中13架次共機逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域，持續在台海周邊活動。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。（編輯：林興盟）1141120
