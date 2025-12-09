16槍殺羅天義…警方首度證實「槍手逃亡曾進過高雄大學」方法曝

社會中心／高雄報導

專案小組從這輛被燒毀的BMW開始追查，最終拼湊出楊男完整的逃逸路線。（圖／翻攝畫面）

高雄左營區今年8月間發生一起「行刑式」槍擊命案。羅天義（51歲）當天上午出門期間，遭埋伏的槍手楊云豪近距離槍擊16槍身亡，楊云豪也在案發一星期後，偷渡出境。由於案件重大，檢警相當重視，在歷經近百日的調查後，於昨（8）日偵結並舉辦記者會說明案情，對於有媒體詢問案發後，槍手「進入過高雄大學」等問題時，刑大隊長鄢志豪終於首次證實，並曝光槍手逃亡手法。

回顧此案，今年8月22日清晨6時50分，在高雄市左營區豪宅附近停車場遛狗，遭槍手楊云豪開槍狙殺，造成，羅男頭、胸、軀幹、左小腿處受12處槍擊當場死亡。楊云豪犯案後，開車逃到橋頭區產業道路棄車及犯案用的槍枝、電話，連同車一同焚毀後逃逸，並於今年9月2日從屏東東港出海，成功偷渡潛逃出境。

廣告 廣告

關於此案，犯罪計畫相當縝密，接應車輛多達13輛，設下至少17處斷點，犯罪足跡橫跨新北、桃園、新竹、彰化、南投、嘉義、臺南、高雄、屏東等9縣，共犯就多達31人，其中6人羈押；然而，槍手楊云豪、范姓主嫌等人，則因尚未落網而遭通緝。

楊云豪最終在東港搭上漁船偷渡出境。（圖／翻攝畫面）

根據《Lai傳媒、記者爆料網》報導，羅天義遭槍殺的新聞一出，曾傳「槍手曾進入過高雄大學」，但外界認為不太可能，因為該處有一個3公尺高的大水溝，槍手很難翻牆進入高雄大學校園，但為了確認可能性？記者先前又回到現場查看後發現，現場分別有一個170公分的圍牆及150公分的圍牆，且圍牆上都有個能連結學校的平台。

報導指出，雖說2個平台都有設有護網，但較為不同的是，若爬上170公分的圍牆後，還需爬過護網，爬150公分圍牆，則可直接從護網旁繞進學校。楊云豪燒車地點170公分的圍牆旁，雖說爬上去需要花費一些力氣，但假若他早已提前計劃，就會先到場勘查，甚至透過「身體力行」嘗試；如今，鄢志豪證實，槍手曾進入過高雄大學且「時間非常短」。

據報導，槍手楊云豪只是利用高雄大學來逃亡，一路上刻意避開監視器，警方案後多天到高雄大學調閱至少數10支的監視器，終於看到楊云豪走在草皮上的畫面，最清楚身影則是被高雄大學的郵局監視器拍到。對於楊云豪殺人、逃亡及滅證，能在短時間內搞定，足見背後計畫之縝密。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

剴剴案劉姓保母姊妹涉另虐2童「姊稱忘了」妹打臉爆綑綁嬰：還錄影嘲笑

花蓮強震天王星大樓瞬傾倒壓死女師…「鋼筋強度僅70％」惡建商遭起訴

清寒生遭詐獨攬「生前陪嬤徹夜長聊」走絕路…彰檢曝遭詐貸金額分案追查

燒肉粽事件翻版！跟母說上班「20分鐘卻墜樓亡」…路過女騎士直接被砸傷

