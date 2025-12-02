16槍爆頭！高雄詐欺通緝犯遛狗遭處決 檢警通緝…27歲槍手偷渡下落成謎

死者羅姓男子在住家處附近遛狗，遭埋伏槍手槍決。讀者提供



51歲通緝犯羅男在住家附近遛狗，遭黑衣槍手近距離連轟16槍爆頭，兇手逃逸後燒車滅證，檢警抽絲剝繭、調閱上千支監視器，歷經99天拘提30多人，查出槍手身分，但他仍搭「桶仔」成功偷渡出海，下落成謎，橋頭地檢署於上月28日發布殺人通緝，並持續追查幕後金主。

51歲羅姓男子因涉假車禍詐保遭通緝，8月22日清晨6時51分，在高雄左營文學路住家附近遛狗時，遭楊姓槍手埋伏50分鐘，近距離連轟16槍爆頭斃命；警方研判，此案極可能與龐大毒品利益糾紛有關，幕後仍有金主未曝光。

楊男犯案後駕白色BMW權利車逃逸，隨後於橋頭區焚車滅證，燒槍滅證，多次變裝、轉搭白牌車，獲多名共犯接應，一路北上藏匿桃園、新竹，再逆向南下屏東東港，案發約10天後（9月2日）搭「桶仔」成功偷渡出海。

為追查凶嫌動向，檢警動員數百警力，調閱上千支監視器，歷經99天拘提30多人，逮捕權利車掮客、白牌車司機、接應共犯等，僅7名外圍人羈押，船長等關鍵人物獲交保或請回。楊男雖被鎖定身分，但已人間蒸發，橋頭地檢署於上月28日發布殺人通緝。

據悉，27歲楊男過去僅是新北三重、土城地區「小咖」，曾當詐團車手、押人討債、砸店、追車砸玻璃等，屬輕罪慣犯，從未被列為重點對象，卻一夕之間變成職業級賣命槍手，行凶手法冷靜縝密。

