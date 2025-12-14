16樓商辦驚現塗鴉「雪糕刺客」疑垂降冒險 警鎖定23歲男涉案

台中一棟16樓高商辦遭塗鴉。

台中北區中清路上一棟商辦大樓，近日出現大片塗鴉，還留下「雪糕刺客」4大字，由於樓高16層，且塗鴉遠離窗戶，如何完成、意圖等都引發議論，而大樓管委會主委日前已報警提告毀損，台中警方比對周遭監視器畫面後，目前已掌握塗鴉客身分為23歲謝姓男子，不過多次致電皆未連絡上，將進一步寄發書面通知到案。

台中這棟16樓高商辦，接近頂樓外牆上被塗上大片黑白配色塗鴉，還留下用意不明的「雪糕刺客」4字，由於塗鴉遠離窗戶，初步排除從內部攀爬往外塗鴉，大樓管委會發現後於本月10日報案提告毀損。

廣告 廣告

台中警方獲報後進行調查，初步發現塗鴉客應於11月18日到場涉案，懷疑透過頂樓垂降方式進行塗鴉，目前也掌握到塗鴉客身分，鎖定23歲謝男，不過因電聯無果，已依法寄送書面通知到案。

警方同時呼籲，任意於建物、公設或他人財物上塗鴉，已涉及《刑法》毀損罪，除須負擔修復費用外，也會面臨刑事責任，切勿以身試法。





更多《鏡新聞》報導

帶女兒散步遇陌生男強光錄影嗆聲 沈伯洋報案！人找到了

零成本抽成遭拒怒嗆「沒打狂犬疫苗」 逢甲女學生道歉全文曝光

不只藏豪宅豪車！太子港資買4遊艇 檢再拘提6人她600萬交保