16檔國內外精選 梵志登為2026TIFA揭幕 碧娜鮑許最後創作將登台
〔記者凌美雪／台北報導〕2026 TIFA台灣國際藝術節(TIFA)今(24)日公布節目內容，自2026年3月8日至5月30日，共有台灣及來自美國、加拿大、英國、法國、德國、葡萄牙、丹麥、加泰隆尼亞等國家的創作者，將呈現16檔精共106場演出。國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，2026TIFA從經典重現到新世代創作，藝術家以各自的語言回應時間的流動，呈現劇場的無限可能。
兩廳院特別邀請台灣團隊代表出席公告記者會，包括長年在歐洲紮根巡演、今年甫獲台法文化獎的丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞，也特地從歐洲返台快閃停留2天，為此次宣告記者會進行丞舞新作《網》片段演出的彩排。
其他台灣重點節目還有導演徐堰鈴與前兩廳院駐館藝術家李屏瑤共同打造的《仙女三重奏》；莎士比亞的妹妹們的劇團30週年，首邀導演洪唯堯聯手推出《沒有派對》；王宇光歷經7年淬鍊的《捺撇 duo》，邀請國家文藝獎得主古名伸共同登場；台北室內合唱團《島嶼上沒有四十四隻石獅子》，以聲音與劇場交織島嶼記憶；僻室與在地實驗創作《獸靈之詩：頭骨的召喚》，運用VR與MR技術將台灣原創文學轉化為XR劇場。
國外節目有很多強檔，如舞蹈劇場傳奇碧娜．鮑許的最後創作《如石頭上的青苔》，終於要登台；以色列裔英國編舞家侯非胥．謝克特將帶來全新舞作《潛夢劇場》；加拿大組合克莉絲朵．派特與強納森．楊的《集會遊戲》將在古今錯置的舞台上重構人性的荒謬。
此次TIFA的開幕演出很特別，指揮大師梵志登接掌長榮交響樂團後，風風火火，他將率團攜手傳奇男中音布萊恩．特菲爾，以《諸神與魔鬼》再現歌劇中的神話與宿命題材，演繹跨越世代的經典角色與磅礡氣勢。更多節目細節，詳兩廳院官網。
更多自由時報報導
獨家》雙城論壇上海台辦作風惡劣 官方拒李驍東來台原因曝光
不妙！貝森特坦承2026年「這些」產業將面臨挑戰
MLB》大谷翔平驚人怪力轟飛出場！ 道奇神獸克蕭驚嘆：太誇張了
基隆男子頭部中彈倒臥廁所 消防員破門送醫仍不治
其他人也在看
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 天前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 1 天前
主辦單位IG「突直播TWICE演唱會」粉絲全驚呆 關鍵原因曝光了
韓國女團TWICE近來舉辦世界巡迴演唱會，並登上高雄世運主場館一連唱兩天，昨（23日）演唱會完美落幕，然而，掀起大家討論的是，TWICE在演唱會尾聲演唱〈Feel Special〉時，驚喜宣布明年（2025）3月台北場次加場一天，而主辦單位理想國也以直播方式記錄這一幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
子瑜攜團員首次家鄉開唱 媽媽感動又驕傲：明年大巨蛋見
南韓人氣女團TWICE上週末在高雄開唱，台籍成員子瑜的媽媽黃燕玲今（24日）晚間發文，表示在台下看到女兒與團員全力演出，令她感動又驕傲，她也感謝應援的高雄市府、高雄捷運、贊助台灣美食的店家及全球ONCE，並期待明年在台北大巨蛋再次相見。鏡新聞 ・ 1 小時前
金馬收視出爐！收看人口突破660萬 收視高點落在「他」身上
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於22日圓滿落幕，而本屆電視加上網路，總計共664萬7616人觀賞金馬盛會。金馬官方社群也有高達720萬次...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 23 小時前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 1 天前
子瑜隨TWICE抵韓首發文！ 16字吐激動心情：回家真好
子瑜24日一早現身在小港機場準備隨成員飛回韓國，被問到「回家唱得開心嗎？」她立即點點頭表示很開心。而稍早全員抵達韓國，她馬上在Instagram發文，用繁體中文寫下：「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好」，並貼出10張後台的照片，最後一張則是高雄世運場館的照片。隨後有...CTWANT ・ 10 小時前
李安拍片不順被妻虧「憤世忌俗的老頭」 坦言：現在不看電影了
2025金馬影展23日順利閉幕，而當天導演李安出席TITAN廳《斷背山》的映後座談，儘管才剛巡迴金馬慶功至清晨，他的精神依舊相當好。李安更分享起近況，笑稱自己現在可能年紀大了，拍片也不太順利，所以常常叨叨唸唸，我太太說我像是grumpy old man，憤世忌俗的老頭。中時新聞網 ・ 19 小時前
金馬62／林嘉欣頒獎戰袍淨空！突帶2女兒上台「喊1句」她笑翻
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳女配角」、「最佳剪輯」獎項由《美國女孩》林嘉欣帶領劇中「女兒」方郁婷、林品彤擔任頒獎人，三人一同宣布得主，沒想到林品彤一番話馬上讓全場笑出來，林嘉欣更滿意表示：「我教得好！」。民視 ・ 9 小時前
蔡依林大巨蛋九萬張門票秒殺！歌迷敲碗加場⋯經紀公司回應
蔡依林（JOLIN）將首度登上臺北大巨蛋開唱，今日門票正式開賣，同時有近94萬人上線搶票，經過清票及重新釋票後，九萬張票正式完售，讓不少沒搶到票的歌迷紛紛敲碗許願能再加場。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
TWICE今返韓一早現身小港機場！粉絲一夜沒睡狂吼應援齊聚送機
韓國人氣女團TWICE高雄演唱會剛落幕，今（24）天一早就現身小港機場，搭乘上午7點05分中華航空班機返韓，不少粉絲徹夜守候；接下來TWICE明年3月首度登上大巨蛋開唱，周子瑜也將再次帶著團員回鄉。高台視新聞網 ・ 14 小時前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 1 天前
TWICE高雄場逼哭成員！Momo「繁中謝謝ONCE」激動：子超帥der
成員 Momo 在演唱會後更瘋狂更新限時動態。安可時刻，她拿著手機拍下台下燈海，激動以繁中寫下「謝謝 ONCE」，下一則則捕捉到子瑜深深鞠躬、在台上致詞的畫面，並用韓文甜喊：「子超帥 der」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬獎慶功／曾敬驊奪獎親吐最大遺憾 罕鬆口揭感情狀態
電影《我家的事》從台北電影節後一路拿獎，在22日的金馬頒獎典禮上斬獲最佳男配角、最佳改編劇本。演員曾敬驊、編劇暨導演潘客印，以及電影其他演員全部現身慶功宴。曾敬驊領獎時在台上淚崩，到了後台提起父母又大哭一次，慶功宴上他表示得獎後手機訊息都沒回，只有與爸媽通話，本來想要與爸媽合照，沒想到爸媽人已經到車站要坐火車回家了。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 時間地點、彩排福利、直播平台一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，也於 11 月 24 日確認將由三立都會台完整播出盛典，敬請鎖定！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前
伍佰揪萬名歌迷嗨跳波浪舞 驚喜預告巡演有望重返台北
伍佰《Rock Star2世界巡迴演唱會》，上週末七度唱進高雄巨蛋，成軍33年的伍佰&China Blue在舞台上展現絕佳默契，隨機上陣的安可曲都為人津津樂道，據悉，明年有望返場台北，勢必再掀話題與搶票熱潮。中天新聞網 ・ 3 小時前
金馬62／首獲金馬獎陳雪甄「配角發光」感言惹哭網友 雙喜臨門兒子也獲金馬
陳雪甄以電影《人生海海》勇奪「最佳女配角獎」，而且是獲評審團15票一致通過，這也是她演藝生涯首度獲得金馬獎的肯定。陳雪甄在慶功宴上接受訪問時表示，這讓她有一種努力這麼多年終於被看見、被肯定的感覺，更笑稱現在只想要好好地喝一杯慶祝。不過，陳雪甄坦言還沒想到獎座要放在哪，「我家已經沒空間了，可能要喬一下。」鏡報 ・ 1 天前