16檔資本支出飆增受惠股出列 聯發科、國巨等受矚目
台積電（2330）宣布今年資本支出達520至560億美元高於法人預期，背後來自全球科技大廠大幅增加今年資本支出以強化競爭優勢，如美國八大雲端服務業者（CSP）金額即上看6,000億美元，帶動台廠包括台積電、國巨（2327）*等16檔「資本支出暴增受惠股」備受市場矚目。
2026年全球科技大廠資本支出預計將再創新高，主要受生成式AI基礎建設需求驅動，包括亞馬遜、微軟、Alphabet、Meta及甲骨文在內的八大CSP業者，法人預估今年資本支出合計將突破6,000億美元，年增逾40%。
知名市調機構顧能（Gartner）預估，這波「資本支出狂潮」將帶動今年全球IT支出首度突破6兆美元大關，年增近10%。法人認為，從上游半導體，到下游零組件、組裝等均將受惠。
統計今年來內資買超、近周股價上漲，且法人預期將受惠全球資本支出暴增趨勢的個股，包括台積電、國巨*、環球晶、聯發科、台達電、南亞科、力成、華通、鴻勁、華邦電、欣興、創意、旺宏、華新、力積電、金居等16檔。
台積電受惠全球CSP大廠加大資本支出擴張力道，AI相關晶片接單暢旺，加上先進封裝CoWoS產能滿載，帶動今年美元營收將年增30%，激勵各大內外資紛紛上調目標價，目前以晨星的2,700元最高。
聯發科受惠谷歌今年資本支出將逾1,000億美元帶動，且谷歌將其TPU商業化並大獲成功，因此除雙方合作的TPU v7e外，法人預估v8e可望於下半年設計定案，因此包括大摩、Aletheia資本等紛紛按讚看好。
近來股價強勢表態的國巨，由於AI伺服器對高階被動元件的用量與規格大幅提升，且關鍵原物料銀價飆漲引發的漲價潮，法人紛紛看好今年的營收與獲利表現。
欣興手握GPU、ASIC伺服器等ABF載板大單，加上上游原物料供應緊張，且受惠載板換代使面積與板層數增加，有利載板調價機會，帶動營收與獲利成長，其中每股稅後純益法人上看13~13.5元，年增接近六成水準，激勵近來股價強揚表態。
更多udn報導
遭尪酸永遠不會中獎 她爽抱回「豪宅+千萬現金」
「人老不管用」遭5部戲換角 國民阿嬤嘆無容身之處
學測1科沒考好「直接明年見」？高中師點頭認證
TWICE粉絲別看！多賢「和青梅竹馬滾床」車速太快
其他人也在看
魏哲家一句話點燃電力焦慮！「這些重電股」訂單一路排到2032年 法人直指最強是「這檔」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導護國神山台積電（2330）法說會向來是科技業風向球，但這一次，市場焦點卻意外轉向「電力」。董事長魏哲家在法說會上罕見直...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
劉德音砸2.5億押寶美光 記憶體市場迎來黃金時代
隨著AI應用的快速普及，記憶體需求持續飆升，市場迎來供不應求的緊繃狀態。台積電前董事長、現任美光董事劉德音，近日以約2.46億新台幣（約782萬美元）大手筆買進美光股票，引發市場關注。根據美國證券交易委員會（SEC）的申報資料，劉德音於1月13日至14日兩個交易日內，以每股336至337美元的價格購入23,200股，持股總數達到25,910股。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7
低軌衛星「3飆股」獲利現形！元晶11月慘虧破億 唯「它」12月獲利飆50%一枝獨秀
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導低軌衛星題材熱度延燒，相關概念股近期因SpaceX以及「太空AI」題材帶動，股價猛漲，其中PCB廠燿華（2367）、射頻天線與通訊...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
力積電銅鑼廠569億賣美光換AI入場券 「九命怪貓」黃崇仁背後盤算曝光
台灣半導體產業迎來震撼性的跨國結…民報 ・ 10 小時前 ・ 4
不給人上車了？這新制受惠股「狂漲49%」連6噴登強勢股王 網哀：根本買不到
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（15）日台股加權指數收盤30,810.58點，跌131.2點，跌幅0.42%，觀察昨日表現強勢個股，台境*（8476）作為近期土方新制受...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
面板雙虎哭暈！外資本周大倒貨24.9萬張 低軌衛星「這檔」遭連4砍提款32億元
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股加權指數周五收在31408.70點，周線上漲1119.74點，漲幅3.70%。根據證交所公布籌碼動向，外資本周買超565.63億元。隨著A...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
手握全球8成市占！「HDI板龍頭」搭衛星題材創25年新高 投信單週豪撒31億元補貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（01/12～01/16）終場加權指數上漲1119.74點，漲幅3.7%，收在31,408.7點。根據證交所盤後籌碼，投信本週買進496.35...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 90
16兆納稅錢送美國？名醫砸近千萬「向館長、藍委」宣戰
政治中心／張予柔報導美國宣布對台關稅調降至15%、且不採疊加計算，被視為有助台灣出口競爭力的好消息，不過相關政策卻在國內引發激烈爭論。部分政治人物與網紅接連質疑，指稱關稅調降的「代價」是台灣將對美國投資高達5,000億美元（約新台幣16兆元），甚至形容為全民買單的巨額支出。相關說法迅速在社群平台發酵，名醫杜承哲更發文嗆聲。民視 ・ 19 小時前 ・ 101
【Yahoo早盤】雙重利多激勵！台股大漲逾500點衝31,339點新高 分析師：抱股過周末
台美關稅談判出爐，台灣適用對等關稅下調至15%且不疊加，再加上台積電（2330）法說會表現優異，激勵台股今（16）日跳空大漲逾500點，站上31,339.39創新高。顧德投顧分析師黃紫東受訪表示，雙重利多消息帶動資金大幅回流，尾盤有高機會站穩3萬1整數關卡，盤勢呈現健康的資金輪動格局，並建議投資人不急於短線大幅調節持股。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
劉德音看好記憶體前景 砸2.46億加碼美光股票！
【緯來新聞網】隨著AI需求爆發，記憶體市場熱度持續攀升，迎來新一波超級循環。台積電前董事長、現任美光緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
《熱門族群》玻纖布之亂全面引爆！ 資金蜂擁4檔噴漲停
【時報-台北電】在台積電（2330）法說會釋出利多訊息激勵下，台積電ADR勁揚4.44%，改寫歷史新高，加上台灣關稅降至15%的政策利多助攻，台股今早開高走高，盤中大漲逾500點，一舉衝上31,339.39點歷史新高，市場多頭氣勢全面引爆。受惠大盤強勢與產業基本面雙重利多，玻纖布族群再度成為盤面焦點。在高階玻纖布持續缺貨、報價走揚的背景下，資金大舉回流，早盤即上演「紅燈高掛」的噴出行情。建榮（5340）、德宏（5475）、台玻（1802）、中釉（1809）同步亮燈漲停，氣勢相當凌厲；南亞（1303）正式突破70元整數關卡，創下2023年8月以來新高；富喬（1815）亦大漲近半根停板，市場期待再度挑戰百元大關。 隨著全球AI算力需求持續爆發，帶動高階PCB用途快速成長，上游高階玻纖布產能陷入嚴重吃緊。市場預估，即使進入2026年，上游材料的供需缺口仍將維持在10%至20%的高檔水準，使得「玻纖布之亂」再起，供需失衡短期難解。儘管日本大廠日東紡（Nittobo）已宣布投入150億日圓擴產，但新產能最快也要到2026年第四季才能完工，真正形成有效供給、舒緩缺貨壓力，恐怕得等到2027年下半年時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體漲價不影響台積電！力積電等7檔飆破半根停板 分析師樂：行情還沒完
在台積電（2330）法說會釋出，記憶體漲價不影響需求展望的正向訊號下，記憶體族群今（16）日持續點火，多檔個股強勢表態。品安（8088）、力積電（6770）早盤亮燈漲停，群聯（8299）、旺宏（2337）等7檔漲幅突破半根停板。分析師指出，記憶體題材行情尚未結束，整體趨勢仍偏多，已持股投資者可續抱因應後續表現。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
載板三雄同日亮燈！大摩喊欣興目標價上修347元 「ABF載板大廠」紅什麼？「這1檔」萬張買單卡位
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器與記憶體需求同步升溫，載板產業景氣急速回暖，資金全面回流核心供應鏈。載板三雄欣興（3037）、景碩（3189）、南...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
美台關稅15％！法人：6大傳統產業將是最大受惠者
台美關稅終於拍板，台灣出口至美國的商品關稅將降至15％，對此，法人表示，傳統產業是本次最大受惠者，產地在台灣且外銷美國為主之產業將大幅受惠。 重點族群包括工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材。至於金融業2500億美元信保額度將提升台資銀行在美競爭優勢，正式打入美國市場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
12月營收年增120%！「記憶體廠」直攻漲停 產品報價大漲六成後市看俏
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於供需缺口持續擴張，記憶體報價大漲，相關廠商因而大幅受惠，如凌航（3135）今（16）日股價就有亮眼表現，早盤開出114...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台美關稅協議懶人包》歷經近10個月談判敲定！台灣對日、韓優惠在哪？ 2圖表一次了解
[Newtalk新聞] 美台關稅貿易協定於周四（美東時間 1 月 15 日）終於敲定了，台灣輸美商品關稅將從先前的 20%，降至與去（2025）年達成協議的日本、韓國、歐盟等國拉到相同水平的 15%，且關稅不疊加，另外，半導體及相關衍生產品之「232 關稅」也取得最優惠待遇，成為全球第一個球取得美國 232 條款優惠的國家。 然而，這次我方對美的磋商過程為何？以及相比於日本、韓國的談判條件，台灣具哪些優勢？《新頭殼》用兩張圖表帶您了解。 關稅談判近十個月終將落幕 這項台美關稅談判自始到落幕的過程，最初要從去年台積電赴美開始看。川普第二任期上任後，對外展現強硬貿易政策，以關稅作為談判籌碼，推動製造業回流美國（Reshoring）。3 月 4 日，台積電董事長兼執行長魏哲家與川普、盧特尼克等官員在白宮共同發布。台積電在原有 650 億美元基礎上，宣佈加碼 1,000 億美元，使總投資額達 1,650 億美元。內容包括在亞利桑那州興建共 6 座晶圓廠、2 座先進封裝廠及 1 個大型研發中心。 隨後，川普 4 月 3 日宣布「解放日」，公布對主要貿易國的關稅關稅措施，其中台灣稅率高達 32%，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 11
護國神山帶頭衝！44檔含積ETF跟漲 0050成交量飆近10萬張登第一
台美關稅拍板15%不疊加，加上台積電（2330）15日法說會釋出樂觀展望，推升今（16）日股價勁揚，收盤更爆出逾7千張買單，收在1740元，再寫歷史新天價。44檔含「積」ETF同步開紅花，漲幅普遍有1%-2%，人氣王元大台灣50（0050）截至收盤，成交量突破9.7萬張，居含「積」ETF之冠。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
毛利率承壓也不怕！電子五哥「這檔」2025年大賺274億創新高 EPS飆上9.04元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導電子五哥之一的緯創（3231）於昨（16）日公布2025全年財報，受惠AI伺服器需求強勁帶動，全年獲利大幅躍升，去年大賺274.01...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
目標價喊破千元！ 華城通吃AI「星際之門」大單看旺到2028
重電股王華城昨（15）日股價再度…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言