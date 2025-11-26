16檔軍演漲停秀熱映中 軍工開轟無人機戰隊齊刷刷紅燈大亮

午盤軍工、無人機族群全面點火，由漢翔、雷虎領頭，漲停板連環爆一路亮紅燈。圖／陳宏銘攝

在解放軍步步逼近、跨越「第一島鏈」挑釁不斷之際，台灣正式亮出史上最強防衛底牌。總統賴清德投書《華盛頓郵報》，宣布推動400億美元（約新台幣1.25兆元）國防特別預算，強化不對稱戰力、提升嚇阻效果。消息一出，台股軍工與無人機族群午盤全面點火，行情宛如軍武大點名、總動員。

總統賴清德投書華盛頓郵報，直指面對解放軍持續擴張軍力、頻頻跨越「第一島鏈」挑釁，台灣如今比任何時刻都更需要展現守護民主的決心。為強化防衛韌性，政府將推動一項史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）國防特別預算。

賴清德強調，這筆預算不是單純提升武器量能，而是要全面強化台灣的不對稱作戰能力，提升嚇阻效應、增加北京在動武前的決策成本與不確定性，讓台灣成為「更難被威脅、也更不容易被侵略」的民主堡壘。台灣近年國防開支已翻倍，2025年將提高到GDP的3.3%，並在2030年前拉升至5%，形塑近代史上最大規模的持續性軍力投入。

緊接著，國防部軍備局明（27）日也將召開一場重量級的500億元無人機徵商規格說明會，市場高度矚目。這次將公開徵求沉浸式、投彈式、中程自殺式、小型自殺式、濱海監偵型等五款，共計48750架無人機的需求規格，全面擴大台灣在無人機與非對稱戰力上的自主能力。

在400億美元國防大單＋無人機重磅需求雙引擎帶動下，今日午盤軍工、無人機族群全面噴出，行情宛如「軍武版的全線總攻」。軍工龍頭漢翔（2634）、雷虎（8033）、中光電（5371）、邑錡（7402）、亞航（2630）、事新科（4916）、晟田（4541）、世紀（5314）、銘旺科（2429）、寶一（8222）、為升（2231）、台船（2208）、龍德造船（6753）、和成（1810）、攸泰科技（6928），甚至跨足無人機領域的安集（6477），都齊刷刷亮燈漲停。

如果單論漲幅，沒有漲跌幅限制的興櫃股中信造船最猛，盤中飆漲11.81%，成為今日軍工行情的絕對話題股。



