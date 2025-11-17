17款抗菌「洗衣精推薦」！公開ptt討論度最高、充滿汗水的運動衣也能洗乾淨 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

疫情期間賣很好的商品除了口罩、酒精以外，還有各種各樣的清潔用品！今天要推薦給大家的是具有抗菌能力的洗衣精，讓外出過的衣服也可以好好的消毒，穿起來香噴噴又讓人安心。除了洗衣精以外，今天也會介紹三款洗衣膠囊，推薦給沒有用過的朋友們！

2026洗衣精推薦：17款抗菌洗衣精

洗衣精推薦：Persil 深層酵解酵素濃縮洗衣精

容量：2200ml

價錢：NT.439



．ＷＨ編：全能款配方！超强洗淨，一瓶就夠！不用預先浸泡，深入纖維洗去隔夜污漬，各大量販店都買得到！如果不知道要買哪罐，Persil這牌子的洗衣產品都很推薦。

髒污不殘留、臭味不吸附、病菌不滋生。





洗衣精推薦：藍牌碧歐馨 亞麻籽花香洗衣精 （花香去漬）

PHOTO CREDIT: Photo via:brand

容量：2,27L

價錢：NT.680

．ＷＨ編：同樣配方天然，採亞麻籽油黑皂精萃等古法原料製成，不含任何化學成分，經皮膚科測試且符合歐盟生態標章，不含過敏原。

推薦給親膚衣物、床單、寢具等。

洗衣精推薦：藍牌碧歐馨 小蘇打清香洗衣精（植物除臭）

PHOTO CREDIT: Photo via:brand

容量：2,27L

價錢：NT.680

．ＷＨ編：配方天然，採用小蘇打、植萃精油等古法原料製成，不含任何化學成分，經皮膚科測試且符合歐盟生態標章，不含過敏原。

推薦給襪子、汗衫、運動衣等味道較重的衣物。

洗衣精推薦：Bondi Wash 雪梨薄荷&迷迭香運動衣物及泳衣專用洗衣精

PHOTO CREDIT: Photo via:brand

容量： 500ml

價錢：NT.750

澳洲雪梨的 Bondi Beach 是世界聞名的海灘，碧波蕩漾的清水細沙、放鬆舒適的悠閒氛圍，天然清潔品牌 Bondi Wash 便是於如此貼近自然與生活的環境下誕生。

2023 年夏季，全新推出 Bondi Wash 雪梨薄荷&迷迭香運動衣物及泳衣專用洗衣精，使品牌潔衣系列更臻完整，可依據布料、不同適用對象或各式情境需求做挑選！



10/10 HOPE 與 10/10 APOTHECARY 全台門市及官網，2023 年 6 月全新上市

看完以上這12款洗衣精，趕快挑你喜歡的下手吧。編個人私心喜歡洗衣膠囊，覺得一次丟一顆的設計實在是太方便了！

