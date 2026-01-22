16歲以上都有機會！500元運動幣26日起登記 抽籤時程、使用範圍一次看

運動部今日於行政院會後記者會說明運動幣。（翻攝自YouTube@行政院開麥啦-2）

16歲以上的國民看過來！為深化全民運動風氣，運動部將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，預計發放60萬份500元運動幣。民眾可於1月26日至2月8日期間，至「動滋網」登記抽籤，除延續做運動、看比賽類別，此次還新增「添裝備」抵用項目。

運動部指出，青春動滋券自2023年推行以來，已累積逾193萬人領券，成功引導青年建立觀賽與運動習慣。為解決過去職業賽事過於集中都會區的限制，並擴大政策效益，正式轉型為「運動幣」，讓運動資源能更有效率地擴散至各年齡層。

運動幣預計發放60萬份500元運動幣。（運動部提供）

運動部表示，凡民國99年（西元2010年）元旦以前出生之國民，均可於1月26日至2月8日期間至「動滋網」登記。為確保系統順暢，首5日將依身分證字號末碼進行分流（1月26日為末碼0、1，以此類推），1月31日起起全面開放登記，並於2月12日進行公開直播抽籤。

運動部強調，運動幣除了500元可全額折抵「做運動」與「看比賽」外，新增「添裝備」類別（每人最高抵用200元），民眾可用於購買運動鞋服、器材。相關資訊可至動滋網或運動部臉書社群查詢，或撥打客服專線02-7752-3658，服務時間為週一至週日9時至18時。。

