16歲以上都能抽！動滋券轉型運動幣 分流登記時間這裡看

為深化全民運動風氣，運動部正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本的青年族群擴大至16歲以上全民，預計發放60萬份500元運動幣。除延續「做運動」、「看比賽」類別，此次新增「添裝備」抵用項目，透過多元誘因打造全民運動的品牌形象。

運動部表示，青春動滋券自112年推行以來，已累積逾193萬人領券，成功引導青年建立觀賽與運動習慣。為解決過去職業賽事過於集中都會區的限制，並擴大政策效益，正式轉型為「運動幣」，讓運動資源能更有效率地擴散至各年齡層。

運動部提醒，凡99年1月1日以前出生之國民，均可於115年1月26日至2月8日期間至「動滋網」登記。為確保系統順暢，首5日將依身分證字號末碼進行分流1月26日為末碼0、1；1月27日為末碼2、3；1月28日為末碼4、5；1月29日為末碼6、7；1月30日為末碼8、9，而1月31日起全面開放登記，並於2月12日進行公開直播抽籤。

運動部強調，為兼顧產業均衡發展，運動幣除了500元可全額抵用「做運動」與「看比賽」外，新增「添裝備」類別，每人最高抵用200元，民眾可用於購買運動鞋服、器材，全面串連運動消費生態圈。運動幣不僅是補助，更是引導民眾參與運動的政策工具，未來將持續透過政策引導帶動運動產業發展，讓運動成為國人自然而然的生活習慣。運動幣相關資訊，可至動滋網或運動部臉書社群查詢，或撥打客服專線02-7752-3658。

