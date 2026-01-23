16歲以上都能抽！ 60萬份500元「運動幣」1／26起開放登記

1月26日起開放登記「運動幣」。（圖／翻攝自動滋網）

16歲以上國民都有機會！「青春動滋券」於民國115年（2026年）正式轉型為「運動幣」，預計發出60萬份、每份價值500元，盼能帶動全民運動風氣。民眾可在1月26日至2月8日期間，到「動滋網」登記抽籤，2月12日將直播公開抽籤，如幸運中獎，使用期限為3月1日上午10時起至年底。

運動部表示，「青春動滋券」自民國112年（2023年）推行以來，已累積超過193萬人領券，引導青年建立觀賽與運動習慣，而為解決過去職業賽事過於集中都會區的限制，並擴大政策效益，民國115年（2026年）正式轉型為「運動幣」，讓運動資源能更有效率地擴散至各年齡層。

運動部指出，凡民國99年（西元2010年）1月1日以前出生的國民，均可在115年1月26日至2月8日期間至「動滋網」登記。為確保系統順暢，首5日將依身分證字號末碼進行分流（1月26日為末碼0、1，以此類推），1月31日起全面開放登記，並於2月12日進行公開直播抽籤。

運動部強調，為兼顧產業均衡發展，運動幣除了500元可全額折抵「做運動」與「看比賽」外，也新增了「添裝備」類別（每人最高抵用200元），民眾可用於購買球鞋、運動服及器材。

另外，行政院長卓榮泰提到，原先「青春動滋券」發放對象是16歲到22歲青年，改為「運動幣」後，年滿16歲以上國民都有機會領取，本次預計將發放60萬份，每份價值500元。

運動幣相關資訊可至「動滋網」或運動部臉書社群查詢，或撥打客服專線02-7752-3658，服務時間為週一至週日上午9時至下午6時（中午12時至下午1時暫停服務）。

