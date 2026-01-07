16歲以上領錢了！運動幣「這天」開放登記 領取資格、方法一次看

生活中心／林昀萱報導

落實全民運動政策目標，運動部「運動幣」擴大發放對象至年滿16歲以上國民。（資料照）

16歲以上領錢了！為落實全民運動政策目標，運動部宣布2026年起，「青春動滋券」將轉型為「運動幣」，並擴大發放對象至年滿16歲以上國民，採取先登記後抽籤方式，符合資格者可自26日起前往「動滋網」登記，並將在2月12日公開抽籤。

政府為鼓勵全民養成規律運動習慣，將「運動成為日常」，積極參與體育活動、普及運動場館及 觀賞、參加運動賽事等，並刺激國人投入運動消費循環，促進國內運動服務產業永續發展，將發放運動幣給年滿16歲以上國民每人500元運動幣，採登記抽籤方式辦理，總計發放60萬份。

◆領取資格：年滿16歲以上，出生日期為民國99年1月1日前，於國內具戶籍之國民。

◆登記時間：115年1月26日至2月8日可前往官方平台動滋網（500.gov.tw）登記，前5日依照身分證字號末碼分流，1月31日起全面開放登記。

運動幣自1月26日開始登記，前5日採分流登記。（圖／翻攝自動滋網）

◆抽籤時間：115年2月12日公開舉行。

◆使用期間方式：115年3月1日至12月31日。至動滋網領取運動幣電子錢包QR Code，可不限使用次數，用罄為止。運動幣限中籤者本人使用，禁止轉讓、販售。

◆抵用類別：

1.做運動：運動課程、社團費、入場費、會員費、場地設備出租費、參加運動比賽衍生費用、運動指導教學費、運動觀光遊程可全額抵用。

2.看比賽：購買、付費訂閱媒體費、看運動比賽衍生費 (如：應援用品、紀念品等)、運動書籍與雜誌、觀賞運動比賽門票費、運動展演及博物館門票券可全額抵用。

3.添裝備：運動服裝、購買及維修運動用品與器材、運動鞋類、運動穿戴裝置、運動耗材，如：球類、球棒、護具等，抵用額度以200元為限。

