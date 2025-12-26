16歲出道唱國語 龍千玉原藝名叫「江玉琴」曝改名原因

【緯來新聞網】資深台語歌手龍千玉日前錄製中視綜藝節目《綜藝一級棒》，並透露她即將舉辦出道以來的首場個人演唱會，並推出結合戲曲元素的新專輯《戲夢》。節目預計於本週六晚間播出。

龍千玉原藝名叫「江玉琴」。（圖／中視提供）

節目中，龍千玉與多位台語歌手同台演出，包括杜忻恬、蘇宥蓉、林良歡、吳申梅、蕭玉芬、翁鈺鈞與陳怡婷。多位歌手合唱〈對你懷念特別多〉時，節目特別邀來「江玉琴」參與，意外揭露龍千玉早期使用的藝名。據節目內容，她以江玉琴之名於16歲出道，原唱國語歌曲，直到1987年才改名為龍千玉並轉向台語歌壇。



節目另安排經典金曲單元，參與歌手分別演唱〈三年〉、〈秋詩篇篇〉與〈一縷相思情〉等老歌，並分享與歌曲有關的時代記憶。主持人康康與歌手許志豪亦以幽默方式互動，增加節目娛樂性。



在「CP對唱」橋段中，三組搭檔演唱情歌並接受來賓龍千玉的點評。節目中還穿插即興模仿與觀眾趣聞，形成熱絡氛圍。陳孟賢與許志豪也分別演唱阿吉仔的經典歌曲，展現中生代歌手的情感詮釋能力。《綜藝一級棒》每週六晚間8時於中視播出，並於週日晚間8時於中天娛樂台重播。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

離婚夫妻最佳典範！小禎同框李進良認了曾埋怨：分開絕非單方面問題

李明川當歌手是玩真的 竟讓休團6年樂團復出