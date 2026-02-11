16歲女手腳脫屑！醫檢查：梅毒感染
[NOWnews今日新聞] 情人節將至，聚會與親密互動頻率增加，加上交友軟體盛行，若再合併酒精或藥物影響，容易降低防護警覺，增加不安全性行為的風險。土城長庚醫院感染醫學科主治醫師蘇家彬指出，近年臨床觀察及疾管署通報資料，梅毒、淋病及人類免疫缺乏病毒（HIV）等性傳染病疫情仍持續存在，且感染年齡有年輕化趨勢，提醒民眾在享受節日氛圍之餘，更應重視自身與伴侶的健康安全。
蘇家彬分享，過去曾收治一名16歲女性患者，因手腳脫屑合併紅疹就醫，原以為是皮膚疾病，經進一步檢查後才確診為梅毒感染，依疾管署統計，近年梅毒通報數持續上升，通報者以男性為主，男女比例約為5比1。
梅毒初期常會以「無痛性生殖器潰瘍」或「皮疹」，蘇家彬說，症狀可能自行消褪，讓患者誤以為痊癒，實際上仍具高度傳染力，容易在不自覺的情況下傳染給性伴侶。
若未接受完整治療，梅毒可能進一步侵犯神經系統與心血管系統，特別是懷孕期間感染，更可能造成胎兒感染或流產風險，因此定期篩檢與早期治療是防堵疫情擴散的重要關鍵。
淋病症狀不明顯易延誤治療 嚴重恐影響生育
至於「淋病」為常見的細菌性性傳染病之一，感染者以男性為主，蘇家彬指出，佔比超過9成，且年輕族群病例有逐年增加趨勢，臨床上常見患者因排尿疼痛、尿道分泌物異常就醫後確診，但也有部分患者症狀輕微甚至無明顯不適，因而延誤治療。
假設未及時接受完整抗生素療程，淋病可能導致泌尿生殖道慢性感染、反覆疼痛，嚴重時甚至影響生育功能，不僅危害個人健康，也增加族群間持續傳播的風險。
蘇家彬提醒，多重性伴侶、未全程正確使用保險套及曾感染其他性傳染病，皆為感染HIV的重要風險因子，雖然現行抗病毒治療已能有效抑制病毒量，讓感染者維持良好生活品質，但仍需終身規律服藥，因此預防感染仍是控制疫情的核心策略。
蘇家彬建議，HIV高風險族群，暴露前預防性投藥（Pre-exposure prophylaxis，PrEP）為目前具實證效果的預防方式之一，經醫師評估確認未感染HIV且具風險行為者，透過規律服藥可大幅降低感染風險。
蘇家彬強調，性行為時正確且全程使用保險套與水性潤滑液、避免多重性伴侶及不明性史對象，是預防淋病、梅毒及HIV最簡單且有效的方法；同時建議有高風險性行為者每3至6個月定期接受性傳染病與HIV篩檢，及早發現、及早治療。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
不想回家過年？精神醫揭「恐年族」增 有人想住院躲團圓
廢棄紙尿布驗出輻射值！醫喊「別擔心」原因曝 在旁邊也不用怕
國內上週14萬人次拉肚子！日韓3疫情都在上升 腹瀉近5年新高
其他人也在看
情人節性病疫情攀升！16歲少女「手腳脫屑」竟染梅毒
情人節將至，土城長庚醫院感染醫學科主治醫師蘇家彬指出，交友軟體盛行加上酒精影響易降低防護警覺，梅毒、淋病及人類免疫缺乏病毒等性傳染病感染年齡有年輕化趨勢，提醒民眾重視健康安全。
沒冤枉！楠梓肯德基蛋塔包電池 監視器錄下禍首是它
針對民眾於社群媒體反映在高雄市肯德基連鎖速食店購買的「蛋塔」內疑似發現電池一案，高雄市衛生局今（11）日派員前往查察，衛生局指出，經調閱監視畫面與現場查證，確認異物係因作業流程疏失誤入產品，將依法開罰並移送檢調。
計時器掉落蛋塔驚見電池 高雄衛生局開罰移送檢調
（中央社記者林巧璉高雄11日電）一名網友在社群平台反映，在高雄市楠梓區某連鎖速食店購買的蛋塔內發現電池，衛生局今天查察，證實因員工計時器掉落導致電池彈入產品，將開罰6萬元以上罰鍰，並移送檢調。
長照3.0啟動 北醫創齡智慧科技助長者復能
（中央社記者沈佩瑤台北11日電）長照3.0今年正式上路，北醫創齡小規模多機能機構今天開幕，導入智慧科技輔具與數位管理，將復健融入日常生活，每時段最多可收托60名長者，下半年還將開放4個夜間床位。
別讓大魚大肉成為健康負擔！國健署推薦「植感年菜」 巧妙運用堅果、鮮菇、豆漿也能色香味俱全
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導農曆新年即將到來，不少民眾在年節期間大快朵頤，卻可能因為營養不均衡反而導致身體健康負擔。衛福部國健署今（10）日召開...
女性常掉髮、膚況穩不住？可能與缺「鋅」有關，藥師教你正確補充心法
「女生也要補鋅」最近在社群平台上引發不少討論。有人分享補充鋅後，痘痘減少、皮膚變穩定，掉髮情況也獲得改善，甚至說鋅是「吃的保養品」。但鋅真的有這麼神嗎？ 最近幾個月，小琳發現頭髮愈來愈細，臉上痘痘也反覆冒出來。她原本以為只是壓力大或作息不規律，直到朋友提醒：「妳有沒有可能是缺鋅？」她才開始注意這個從未留意的營養素。 過去談到補鋅，多半與男性健康聯想在一起。但藥師觀察，近年愈來愈多女性因掉髮、膚況反覆或傷口恢復慢，主動詢問鋅補充品。事實上，鋅並非男性專屬，而是男女身體運作都不可或缺的重要元素。 女性掉髮、膚況不穩，可能與鋅攝取不足有關 鋅是人體必需的微量元素之一，參與醣類、蛋白質與脂肪代謝，也與免疫功能、生長發育及味覺維持密切相關。當鋅攝取不足時，往往先從皮膚與毛髮出現變化，例如掉髮量增加、頭髮變細或皮膚反覆發炎。 藥師沈采穎指出，鋅能協助DNA與RNA合成，促進細胞更新與修復，對毛囊細胞生長尤其重要。當毛囊缺乏足夠營養支持時，頭髮可能提早進入休止期而掉落，新長出的髮絲也可能愈來愈細。 她觀察，近年不少女性並非典型雄性禿，而是整體髮量變少、髮質變細，常與壓力、作息紊亂及營養不均衡同時出現
恐怖！肯德基蛋塔吃到「整顆電池」竟是計時器惹禍
有民眾昨日到連鎖速食店肯德基楠梓店購買1盒原味蛋塔，卻驚見蛋塔「黑黑的」，撥開一看，裡頭竟然藏了1顆4號電池，嚇得驚呼好險沒有先微波加熱。高雄市衛生局今（11）日到店稽查，經調閱監視畫面發現是蛋塔計時器的電池掉落彈入蛋塔內，員工未依標準作業流程丟棄將開罰。
跑出新竹水風景！《大新竹跑步地圖2.0》 精選4條親水路線
國立清華大學運動事業及政策中心延續去年的《大新竹跑步地圖》，今年再次結合新竹路跑界及學校單位，推出《大新竹跑步地圖 2.0》，不同於第1版以多元路線為主，今年特別聚焦在城市最重要，但卻常被忽略的「水」元素，精選4條與水域緊密相連的優質跑步路線，邀請跑者與市民用雙腳認識新竹。
「馬可先生」台南工廠查獲10公斤過期麵粉
[NOWnews今日新聞]春節將至，許多人會到年貨大街或商店採買年貨，衛福部食藥署為了確保民眾食用春節應景食品的衛生安全，規劃「115年春節複合式規劃案」，督導地方衛生局進行稽查抽驗，其中台南市的「馬...
黃立成爆買陶朱隱園？首映自嘲「全身只剩一支」 全場笑翻
（記者石耀宇／綜合報導）由九把刀執導、黃立成出品的賀歲電影《功夫》10日舉辦盛大首映會，眾星雲集。不過比起電影 […]
英業達啟動員工信託計畫 打造共榮成長新模式
伺服器主板龍頭廠英業達（2356）今天表示，在全球AI與雲端運算產業加速轉型的關鍵時刻，公司正式展開「員工持股信託計畫」，用意是希望將企業營運績效與同仁的個人發展緊密結合，不僅是推動人才永續的重要一環，更具體實踐「We Make Dreams Happen（我們讓夢想實現）」的雇主品牌精神，支持員工
斷食＝排毒、健康？名醫喊：「這類人」要正常吃三餐 否則更差
近來168斷食法或一天2餐的飲食方式，頗受推崇，但醫師劉博仁表示，民眾勿為了跟風而斷食，而應為了健康而正確進食。健康族群只要落實「優質三餐」與「餐間淨空」，即三餐都是足夠的原型食物、蛋白質與好的油脂，且餐間不碰有熱量的食物，只喝水，就是最好的養生之道。
快訊／女毒蟲拖行警所長害殉職 國民法官重判死刑
女毒蟲陳嘉瑩2024年9月30日深夜，因違停遭時任土城警分局清水派出所所長劉宗鑫盤查，但她疑因持有毒品心虛，竟加速逃逸，導致對方被拖行、高速撞擊護欄致死，新北地院連日開庭審理，今（11日）下午宣判，判處陳女死刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。
出包！馬可先生台南工廠查獲「十公斤逾期麵包粉」 挨罰6萬
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 食藥署今（11）日公布「115年春節複合式規劃案」稽查春節應景食品結果，一口氣發現二件逾期食品，其中包括在馬可先生台南仁德廠內查獲存放逾期8天的「超麥麵包粉」二大箱、10公斤，另外，君達育樂事業股份有限公司花蓮分公司也禮查獲存放逾期9天的「濃縮橙汁調飲」一瓶2000cc，儘管兩家業者都未開封，仍被分別開罰新台幣6萬元...
年節食品大抽查！烘焙名店「馬可先生」工廠麵包粉過期 挨罰6萬
農曆新年將近，衛福部食藥署今（11）日公布「115年度春節複合式規劃案稽查結果」，針對食品製造業、餐飲業及年節應景食品全面抽查，共查核498家業者、抽驗1296件產品。結果查出2件貯存逾期食品、3件標示不符，以及6件春節食品檢出漂白劑或農藥殘留超標。
外國人被台北捷運圈粉！對「2設施」讚不絕口：全世界最棒
加拿大創作歌手布萊恩特（Jeff Bryant）時常到各國旅行，近日他來到台灣，不僅品嘗台灣小吃，到淡水老街當街頭藝人，看到台北101時更開玩笑稱「別擔心我不會爬它」。然而，談到台北捷運更是讓他豎起大拇指，直言站內有垃圾桶、廁所的設計讓他驚艷不已，而人們也相當守秩序，展現出優良的文化素養，直呼台北捷運是「全世界最棒」。
2026火馬年走春看過來 12生肖「開運色」曝光！
生活中心／江姿儀報導春節即將到來，年節氣氛逐漸升溫，不少民眾安排回老家、娘家與親人團聚，也利用9天連假跟好友出遊。對此，民俗專家王老師昨（9日）PO出影片，分享2026火馬年12生肖的「走春幸運色」，提醒買新衣服等於開新財運，穿對顏色可提升2026年運勢。
兒童健康負擔 陪伴孩子遠離代謝症候群
家人團聚吃飯，不只可以促進家人的感情，你知道嗎，其實對小朋友的成長也有益處。現代人飲食複雜，孩童的肥胖問題也日益明顯，據官方統計，已經有3分之1的兒童有肥胖問題，早發性的代謝症候群和糖尿病其實已不...
勞動部高屏澎東區直聘中心啟用 提供多語通譯服務
（中央社記者吳欣紜台北11日電）接軌國際公平招募與移工「零付費」趨勢，勞動部勞動力發展署高屏澎東區直聘中心今天正式營運，也提供英語、越南語及印尼語等通譯服務，讓南部民眾可就近使用便利直聘服務。
健身房爆女教練遭性騷！館長直播「講到胃痛」：不是很熟
娛樂中心／綜合報導館長經營的健身房「成吉思汗健身俱樂部」，近日爆出職場性騷擾與霸凌爭議，1名年輕女教練指控，長期遭已婚店長電話騷擾，拒絕告白後對方還惱羞成怒，以各種理由將她逼退；轉往其他場館又被言語騷擾「獻上妳的XX了」，令她身心狀況極差、多次緊急送醫。對此，館長昨（10日）開直播回應此事，強調不會偏袒任何人，一度激動表示「他X的胃又痛了」。