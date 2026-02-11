16歲女手腳脫屑！醫檢查：梅毒感染

▲醫師提醒，性傳染病疫情仍持續存在，且感染年齡有年輕化趨勢。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

[NOWnews今日新聞] 情人節將至，聚會與親密互動頻率增加，加上交友軟體盛行，若再合併酒精或藥物影響，容易降低防護警覺，增加不安全性行為的風險。土城長庚醫院感染醫學科主治醫師蘇家彬指出，近年臨床觀察及疾管署通報資料，梅毒、淋病及人類免疫缺乏病毒（HIV）等性傳染病疫情仍持續存在，且感染年齡有年輕化趨勢，提醒民眾在享受節日氛圍之餘，更應重視自身與伴侶的健康安全。

蘇家彬分享，過去曾收治一名16歲女性患者，因手腳脫屑合併紅疹就醫，原以為是皮膚疾病，經進一步檢查後才確診為梅毒感染，依疾管署統計，近年梅毒通報數持續上升，通報者以男性為主，男女比例約為5比1。

梅毒初期常會以「無痛性生殖器潰瘍」或「皮疹」，蘇家彬說，症狀可能自行消褪，讓患者誤以為痊癒，實際上仍具高度傳染力，容易在不自覺的情況下傳染給性伴侶。

若未接受完整治療，梅毒可能進一步侵犯神經系統與心血管系統，特別是懷孕期間感染，更可能造成胎兒感染或流產風險，因此定期篩檢與早期治療是防堵疫情擴散的重要關鍵。

淋病症狀不明顯易延誤治療 嚴重恐影響生育

至於「淋病」為常見的細菌性性傳染病之一，感染者以男性為主，蘇家彬指出，佔比超過9成，且年輕族群病例有逐年增加趨勢，臨床上常見患者因排尿疼痛、尿道分泌物異常就醫後確診，但也有部分患者症狀輕微甚至無明顯不適，因而延誤治療。

假設未及時接受完整抗生素療程，淋病可能導致泌尿生殖道慢性感染、反覆疼痛，嚴重時甚至影響生育功能，不僅危害個人健康，也增加族群間持續傳播的風險。

蘇家彬提醒，多重性伴侶、未全程正確使用保險套及曾感染其他性傳染病，皆為感染HIV的重要風險因子，雖然現行抗病毒治療已能有效抑制病毒量，讓感染者維持良好生活品質，但仍需終身規律服藥，因此預防感染仍是控制疫情的核心策略。

蘇家彬建議，HIV高風險族群，暴露前預防性投藥（Pre-exposure prophylaxis，PrEP）為目前具實證效果的預防方式之一，經醫師評估確認未感染HIV且具風險行為者，透過規律服藥可大幅降低感染風險。

蘇家彬強調，性行為時正確且全程使用保險套與水性潤滑液、避免多重性伴侶及不明性史對象，是預防淋病、梅毒及HIV最簡單且有效的方法；同時建議有高風險性行為者每3至6個月定期接受性傳染病與HIV篩檢，及早發現、及早治療。

