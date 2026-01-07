16歲女星嘆「不值得被喜歡」！富爸爸出手了 砸錢寫歌為愛女圓夢

記者徐珮華／台北報導

欣菲（SINBY）年僅16歲，出道週年推出新歌〈Dream My Dream〉，傳遞勇敢追夢、築夢踏實的正能量。從小赴韓接受練習生培訓及選秀節目洗禮的她，坦言曾冒出想放棄的念頭，「感覺努力沒什麼人看見，也覺得自己沒有值得大家喜歡」，但感謝家人、朋友常常給予鼓勵及信心，讓自己能繼續保持愛唱歌的初衷堅持下去。

欣菲出道1週年。（圖／品婕娛樂提供）

〈Dream My Dream〉歌詞由栽培欣菲入行的父親JACK寫下，自認「寫歌小白」的他抽空摸索及研究寫歌訣竅，花了2個月終於完成歌詞。JACK希望以這首正能量歌曲作為女兒的新年禮物，也期望透過這首歌為她打氣，「人生道路起起伏伏，有很多時候不盡理想，但是我們還是需要繼續努力增進自己的能力， 總有一天會讓大家都看到的！」

廣告 廣告

值得一提的是，剛拿到〈Dream My Dream〉歌詞時，欣菲才發現竟然作詞人是父親，訝異及佩服的同時，也彷彿給自己一劑強心針，「爸爸是寫完歌才拿給我看， 剛拿到的時候非常驚訝，爸爸竟然這麼厲害，還會寫歌詞！直到現在真的整首歌完成發行，有夢想成真的感覺！」

欣菲分享戀愛觀。（圖／品婕娛樂提供）

此外，欣菲去年推出的新歌〈在一起〉，因旋律朗朗上口、歌詞直白貼近青春情感，引發學生族群共鳴，只要音樂一下，台下同學便會齊聲大唱「在一起」。她分享自己的愛情觀，坦言目前仍以工作為重，也不太會主動找別人聊天或告白。至於什麼樣的對象才會讓她願意說出「在一起」，她表示最重要的是「善良，還有能支持我做的所有事情」，其他則是「感覺對了就好」。

雖然近期沒有再被告白，但被問到成長過程中被告白「在一起」的次數，欣菲大笑說「真的忘記啦！但我下意識的反應通常是『為什麼會喜歡我、想跟我在一起』，或是『我又不喜歡你』」，展現16歲少女面對愛情的真實與坦率。展望2026年，她則許願：「希望能在今年發行我的個人第一張EP，並且能辦一場專場獻給我的歌迷！」

更多三立新聞網報導

丁噹羞認「被求婚」！F4成員消失多年現身 激吻嗨喊：我們結婚了

莫莉前助理輕生亡！她昔自爆霸凌「帶頭公幹同學」片段被挖惹眾怒

林俊傑女友七七「遭爆假富二代」！突現身派出所被拍 真實身分掀議

蔡依林、林俊傑啟蒙！千萬流量兄妹檔出道 首演「緊張到胃痙攣」

