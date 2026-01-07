16歲女星韓選秀節目出道！遇低潮想放棄「努力沒人看見」 幕後推手爸爸寫歌打氣

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

年僅16歲的新人SINBY欣菲出道滿周年再推全新單曲〈Dream My Dream〉展現逐步成長的音樂能量，以清甜卻堅定的歌聲情感來歌曲中傳遞勇敢追夢、築夢踏實的正能量，勉勵大家在追夢路上即使有著跌宕與迷惘，還是要堅定「再相信自己一次」的信念，並且能無畏地大步邁進實踐自己的夢想。

欣菲出道滿周年，再推全新單曲〈Dream My Dream〉。（圖／品婕娛樂提供）

時逢出道滿一周年，SINBY欣菲也藉由這首〈Dream My Dream〉自我勉勵對歌唱夢想的堅持，從小透過赴韓接受練習生培訓及選秀節目的洗禮，到一路出道至今，她坦言中間曾冒出想放棄的念頭，「感覺努力沒什麼人看見，也覺得自己沒有值得大家喜歡，常因此陷入低潮情緒而萌生退意。」她感謝家人、朋友常常給予鼓勵及信心，讓自己能繼續保持愛唱歌的初衷堅持下去，她特別與歌迷分享遇到挫折如何克服的「心法」，「心裡感受很重要！想想自己為什麼喜歡，當然有毅力也很重要，堅持我的夢想繼續努力，總有一天會有人看見的！」

欣菲自爆曾經想放棄星途。（圖／品婕娛樂提供）

事實上這首〈Dream My Dream〉的歌詞，其實正是一手栽培SINBY欣菲入行出道的父親JACK親手寫下，自認是「寫歌小白」的他，特別在百忙工作中的空檔自己摸索及研究寫歌訣竅，在無師自通的狀況下，花了兩個月克服困難終於完成歌詞，成了這首歌精神的最佳示範，一路陪伴女兒SINBY欣菲踏入演藝圈闖盪的JACK，希望以這首正能量的歌曲送給女兒當新年禮物的同時，也期望能透過這首歌為她打氣，「人生道路起起伏伏，有很多時候不盡理想，但是我們還是需要繼續的努力增進自己的能力， 總會有一天會讓大家都看到的！」對於女兒殷殷期盼的他更鼓勵SINBY欣菲，「加油，要朝著我們既定的目標前進，不要放棄，有夢最美！」

