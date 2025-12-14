16歲少女命喪火窟 家屬淚喊「父女還在屋內」

新莊公寓大火，16歲少女來不及逃命喪火窟。（圖／謝承恩提供）

14號凌晨新北市新莊一棟公寓突然起火燃燒，起火點在2樓，當時火勢迅速延燒，消防人員到場灌救，緊急救出4樓住戶，現場疏散8人，但一名16歲少女疑似想逃生卻來不及，被發現時倒臥在2樓客廳，不幸命喪火窟，住戶透露當時有聽見有人喊救命，不到幾分鐘突然沒聲音，懷疑可能是少女用最後的力氣求救，卻仍為時已晚。

新莊公寓大火，16歲少女來不及逃命喪火窟。（圖／謝承恩提供）

大火從公寓二樓竄出時，火勢迅速擴大，幾乎快把整棟屋子全部吞噬。現場不斷傳出爆炸聲，玻璃和磚塊因高溫破裂往馬路上噴射，住戶們從夢中驚醒，紛紛趕緊逃命。有住戶焦急地摀著嘴巴，語帶哽咽地表示，二樓是女兒和爸爸的住處，但爸爸沒有出來。

一位鄰居表示，當時聽到有人喊「快逃、快逃命」，後來看到有人騎機車按喇叭示警。另一位住戶描述，從陽台窗戶往下看時，黑煙已經非常濃厚，等到下樓時，火勢才開始變得非常猛烈。現場還有人聽到「救人救人」的呼喊聲，但很快就沒有聲音了，可能是受困者被煙燻到暈倒。

有鄰居表示，自己先是從後面看到煙很大，知道失火後立即打電話報案119，原本要去爬山的計畫也取消了，趕緊回家關閉總電源，甚至連鑰匙都來不及拿就趕快去樓上協助其他住戶逃生。

消防人員到場後立即佈水線灌救，成功救出4樓的住戶。然而，當下火勢太過猛烈，一名16歲少女疑似想逃命卻來不及，被發現時已倒臥在2樓客廳，成為焦屍。火災過後，窗戶框架全都燒到焦黑，室內更是全部燒毀。目前起火原因仍在調查中，消防單位正在釐清是什麼原因導致火勢一發不可收拾，造成如此悲劇。

