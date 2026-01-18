16歲少女搭訕「1萬玩嗎？」 70歲翁中計遭勒索現金

東京警方近日宣布破獲一起涉及未成年人的勒索案件。（示意圖／翻攝自pixabay）





東京警方近日宣布破獲一起涉及未成年人的勒索案件，手法類似過去老派的「美人局」（俗稱仙人跳）。警方表示，三名青少年聯手，以恐嚇手段向一名70多歲男子索取現金，並已將涉案嫌疑人逮捕。

根據日媒報導，警方調查顯示，案件發生於去年8月8日凌晨，地點位於新宿區歌舞伎町。16歲高中女生先在街頭接近受害男子，以「1萬日圓（約新台幣2500元）要不要玩」等語引誘，成功將男子帶入旅館內。隨後16歲無業少女及另一名同夥加入，對男子施加恐嚇，聲稱「你敢帶未成年人來這裡」，進而逼迫男子交出裝有2萬5000日圓的錢包。

據了解，16歲少女原先打算以街頭賣身籌錢，但未能找到顧客。在同行的17歲男孩建議下，她們採用「美人局」手法行騙，事發後受害男子報警稱自己遭恐嚇並被搶走錢包。警方指出，這起事件的手法與過去老派騙局相似，但涉案者均為未成年人，案件引發社會關注。

東京警視廳少年事務課表示，截至15日，已逮捕四名年齡介於15至19歲的青少年，包括來自神奈川縣橫須賀市的16歲少女。警方指出，嫌疑人已承認恐嚇與勒索行為，案件仍在進一步偵辦中。

警方提醒，類似「仙人跳」的手法仍可能出現在歌舞伎町等繁華街區，呼籲民眾提高警覺，避免單獨前往陌生場所或輕易接受陌生人的邀約。此外，警方亦強調，涉及未成年人的犯罪行為將依法嚴肅處理，以防止青少年被利用從事非法活動。警方呼籲民眾保持警覺，也希望家長與學校加強對青少年的法治教育與防範意識，避免類似案件再次發生。

