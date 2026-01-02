16歲少女摩鐵被強暴！心衛中心高官妻還洩密 高市府怒免職整頓

性騷示意圖，暴力示意圖，取自pixabay



高市府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，將列管輔導的16歲少女約至摩鐵強制性交，檢方依強制性交及違反個資法起訴並求刑10年6月；衛生局與社會局今（1/2）表示，已將何員及其涉案妻子解聘，啟動內部整頓與專案輔導機制，並持續提供被害者及家屬協助，保障民眾權益。

檢方指出，何建忠自107年8月起以約聘人員身份服務於衛生局心衛中心，負責管理與輔導自殺、兒虐、家暴及性侵害等個案。

去年6月，他透過系統查詢數百筆列管個資，鎖定曾被通報自殺的少女，假裝尋找性交易對象與少女聯繫，並將少女約至摩鐵性侵，案發後，少女報警提告，檢方偵查後提起公訴。

豈料，檢方還進一步查出，何建忠任職於社會局家庭防治中心的妻子，竟在案發後將偵辦內容洩漏給丈夫，社會局認定違反保密原則，已記2大過並免職，刑責另案偵辦中。

衛生局指出，何建忠違法執行職務及言行不檢造成不良後果，嚴重損害機關聲譽，已於去年8月9日召開考績會記2大過，並於8月11日終止契約予以解聘。

衛生局強調，本局社區心衛中心依中央社會安全網專案計畫聘用約250名專業人員，平時依規管考，案發後，已進行內部整頓，並邀請外部專家組成專案輔導小組，完善約聘人員管理、資安管控及督導機制，務求保障民眾權益，避免類似事件再度發生。

社會局則表示，何員妻子洩漏案情屬實，也已記2大過並予免職，違反《兒少法》部分則處最高60萬元罰鍰並公告姓名；違反《社會工作師法》則由懲戒委員會審議，最重可廢止執業證照。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

